Peste 12,6 milioane de aplicări pe platforma de recrutare eJobs.ro au fost depuse în 2021, cel mai mare din ultimul deceniu

Românii au depus peste 12,6 milioane de aplicări pe platforma de recrutare eJobs.ro în 2021, cel mai mare număr de candidaturi din ultimul deceniu, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

Conform sursei citate, una dintre principalele priorităţi ale candidaţilor în 2021 a fost găsirea unui loc de muncă sau schimbarea celui curent."Numărul candidaturilor depuse este cu 34% mai mare ca în 2019 şi cu 5% mai mare ca în 2020, 2021 fiind şi anul cu cele mai multe aplicări din ultimul deceniu pentru eJobs România", se menţionează în comunicat.În acelaşi timp, şi oferta de angajare a fost foarte apropiată de nivelul pieţei din perioada prepandemică: aproape 365.000 de joburi noi "au fost scoase la bătaie" în 2021, cu doar 5% mai puţine ca în 2019 şi, totodată, cu 22% mai multe ca în 2020."Dacă în 2020 am văzut candidaţi nevoiţi să facă schimbări profesionale ca urmare a disponibilizărilor şi a transformărilor impuse de pandemie, în 2021 s-a resimţit puternic faptul că schimbarea jobului a redevenit o alegere şi a încetat să mai fie o constrângere, ca în anul anterior. Am văzut candidaţi mai curajoşi ca oricând, iar asta s-a reflectat în cifre record la nivel de aplicări: 12,6 milioane, cele mai multe din ultimii zece ani", a afirmat Bogdan Badea, CEO eJobs România, liderul pieţei de recrutare.Domeniile care au atras cele mai multe CV-uri în 2021 au fost Retail, Prestări servicii, Call-center/BPO, IT/Telecom şi Financiar/Banking. Pe de altă parte, cele mai puţine aplicări au ajuns la angajatorii care activează în Industria textilă, Asigurări, Educaţie/Training, dar şi Sport & Wellness."Cei mai mulţi candidaţi dornici de o schimbare în carieră provin din Capitală, care a atras peste un sfert din aplicări. Totodată, marile centre universitare, precum Cluj, Timişoara şi Braşov, au venit puternic din urmă, cumulând aproape 19% din totalul aplicărilor. De asemenea, interesul candidaţilor pentru joburile în afară rămâne la un nivel minim istoric. Anul trecut, doar 1,3% din totalul aplicărilor au fost pentru poziţiile disponibile în străinătate", se mai precizează în comunicat.Totodată, cei mai activi candidaţi în 2021 au fost cei cu vârste cuprinse între 25-35 de ani. Aceştia au fost urmaţi de cei cu vârste între 18-24 de ani şi 36-45 de ani. În continuare cea mai mare reticenţă la schimbare o observăm la categoria 45+, aceşti candidaţi aflându-se şi în topul celor mai greu angajabili de pe piaţa muncii, potrivit unui studiu realizat de eJobs în 2021."Cu siguranţă, 2022 va fi un an în care piaţa muncii se va stabiliza şi mai mult. Ne vom reîntoarce la o luptă acerbă pentru talente - în multe domenii deja se întâmplă acest lucru - şi va creşte rata de fluctuaţie în echipe. De asemenea, va exista o presiune şi mai mare pe bugetele pentru salarii şi vom vedea creşteri salariale în majoritatea domeniilor. Totodată, candidaţii vor fi mai selectivi în faţa ofertelor de muncă şi vor îmbrăţişa schimbarea doar dacă oportunitatea profesională le va bifa toate criteriile dorite. Companiile care vor investi în continuare în brandul de angajator şi vor şti să-l folosească în favoarea lor vor reuşi să iasă câştigătoare din lupta pentru cele mai bune talente", a mai spus Bogdan Badea.Lansată în 1999, eJobs este prima platformă de recrutare din România şi liderul pieţei locale de profil. Începând cu anul 2012, este parte a grupului Ringier AG, compania internaţională de media localizată în Zurich, Elveţia. Cele 4,7 milioane de CV-uri şi cele peste 1,3 milioane de aplicări lunare constituie cea mai mare bază de candidaţi activi din România. Mai mult de 2 milioane de utilizatori unici folosesc în fiecare lună serviciile platformei eJobs.ro, iar zilnic sunt actualizate 7.000 de CV-uri.