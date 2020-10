Peste 1.500 de soluţii digitale de afaceri vor fi prezentate la GoTech 2020, în perioada 11-12 noiembrie

Peste 1.500 de soluţii digitale de afaceri dedicate industriilor de retail, IT, cybersecurity şi marketing vor fi prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediţii a expo-conferinţei "GoTech 2020: The New Reality", ce va avea loc online, în perioada 11 - 12 noiembrie.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis AGERPRES, evenimentul este unul de referinţă pentru mediul de business din Europa Centrală şi de Est, la care vor participa peste 16.000 de profesionişti. De asemenea, organizatorii au pregătit experienţe noi în mediul online, cele mai noi soluţii tech şi o zonă expoziţională realizată cu ajutorul tehnologiei 3D, unde participanţii vor putea interacţiona oricând cu expozanţii companiilor multinaţionale şi locale, potrivit agerpres.ro.

"Atât pentru noi, din perspectiva ING, cât şi pentru clienţii noştri, ultimele luni au fost foarte mult despre relevanţă. Iar atunci când găseşti un partener care se potriveşte ADN-ului brandului tău şi care oferă conţinut relevant, îţi doreşti să mergi mai departe şi să construieşti această relaţie. Astfel, pentru al doilea an consecutiv ne alăturăm GoTech World ca main partner, în special datorită unui lucru remarcat la ediţiile anterioare: întreaga comunitate formată în jurul acestui eveniment ne împărtăşeşte valorile şi pasiunea pentru tehnologie şi digitalizare în vederea îmbunătăţirii serviciilor sau a conţinutului pe care le creăm, oferim sau consumăm. Deşi anul acesta situaţia nu ne permite să îi primim pe participanţi la fel ca anul trecut la standul ING, îi aşteptăm pe platformă, unde le pregătim conţinut de calitate şi networking digital", a declarat Răzvan Sighinaş, CIO ING Bank România - partener principal al evenimentului.

Pe lista producătorilor de soluţii de business ce vor fi prezenţi la GoTech 2020 se află Dell Technologies, care pune la dispoziţie produsele, serviciile şi suportul prin care organizaţiile pot transforma felul în care lucrează, trăiesc şi se joacă. De altfel, compania a lansat recent, pe plan local, platforma Transformation-Experts.ro, primul hub de acest gen care pune laolaltă analize ale experţilor în tehnologie, tendinţe anticipate în industrie şi în business, studii de caz şi noutăţi, toate pentru a contribui la procesul transformare digitală a companiilor din România.

O altă soluţie de afaceri este semnătura electronică la distanţă Paperless certSIGN, prin care documentele pot fi semnate în cloud direct din aplicaţia web. Aplicaţia permite un flux de procesare 100% digital, în care documentele pot fi semnate electronic cu valoare legală, pot fi descărcate ulterior şi trimise prin intermediul e-mailului sau chiar arhivate electronic.

Conform sursei citate, Paperless flowSIGN include atât posibilitatea semnării la distanţă, cât şi semnare locală cu certificate calificate stocate pe dispozitive criptografice de tip token, fără a fi obligatorie deţinerea unei semnături în cloud.

La GoTech 2020 se va afla şi Trencadis, companie de tehnologie specializată în dezvoltarea şi integrarea de soluţii software pentru e-government şi mediul de business, şi care va prezenta sistemul dedicat diagnosticului pacienţilor oncologici. Soluţia este dezvoltată în parteneriat cu cercetătorii unui centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului din Timişoara.