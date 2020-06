Peste 200 milioane de lei a plătit Omniasig în primul trimestru drept despăgubiri

Omniasig Vienna Insurance Group a plătit în primul trimestru despăgubiri în valoare totală de peste 200 milioane de lei, cu aproape 20% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2019, a anunţat luni compania, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, segmentul auto, respectiv Casco şi RCA, a înregistrat în primele trei luni o uşoară creştere de aproximativ 2% a volumului de prime brute subscrise, cumulat pe cele două linii.Totalul despăgubirilor plătite pe cele două linii a crescut cu circa 14%, depăşind valoarea de 150 milioane de lei. În acelaşi timp, valoarea rezervelor de daună pe aceste două linii, cumulat, a crescut cu peste 4% în primul trimestru al anului, comparativ cu intervalul similar din 2019.Potrivit companiei, în primul trimestru din 2020 valoarea despăgubirilor plătite pe segmentul Property (asigurări de incendiu şi calamităţi naturale) a crescut substanţial, având la bază plata în această perioadă a mai multor despăgubiri cu valori cuprinse între 700.000 şi peste 2 milioane lei, majoritatea acestor dosare având incendiul drept cauză a evenimentului ce a generat dauna.

În ceea ce priveşte segmentul asigurărilor de călătorie, volumul primelor brute subscrise a crescut cu peste 5%. Totodată, numărul de reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz de către Omniasig Vienna Insurance Group în primul trimestru al anului 2020 a fost în cuantum de 157, în timp ce numărul reclamaţiilor soluţionate favorabil a fost de 13, restul fiind neîntemeiate.



Omniasig Vienna Insurance Group este o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este asigurată de Directorat, sub supravegherea şi coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă.



Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piaţa asigurărilor în Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are o experienţă de aproape 200 de ani în domeniul asigurărilor. Având peste 25.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group este lider în Austria şi în pieţele ECE pe care activează.