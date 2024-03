Peste 2000 de credincioși romano-catolici au participat la Procesiunea de Înviere

În jur de 2.000 de credincioşi romano-catolici, dar şi reformaţi, greco-catolici şi ortodocşi au participat, sâmbătă seara, la tradiţionala Procesiune de Înviere de la Târgu Mureş, care a pornit din faţa Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul", un lăcaş construit în stil baroc la începutul secolului al XVIII-lea, şi s-a desfăşurat în centrul oraşului.

Preoţii şi enoriaşii au înconjurat Piaţa Trandafirilor, purtând lumânări aprinse în mâini, cântând cântece despre Înviere, după care s-au întors la catedrala Romano-Catolică unde au primit binecuvântarea. Ei spun că prin cântecul care se interpretează în timpul procesiunii de Înviere, credincioşii fac şi o mărturie că au credinţă în Hristos.Premergător Procesiunii de Paşte, în catedrala romano-catolică "Sfântul Ioan Botezătorul" are loc Liturghia, ocazie cu care se sfinţeşte apa Botezului, focul şi lumânarea de Paşte, care îl simbolizează pe Hristos.Începând cu ora 22,30, credincioşii care au participat la slujba de Înviere în catedrala romano-catolică şi în bisericile din cartiere s-au reunit în centrul oraşului pentru a lua parte la procesiune, purtând cu ei lumânarea Învierii, statueta lui Iisus Hristos cel înviat şi steagurile bisericeşti.Enoriaşii care au participat la procesiune au spus că s-au pregătit pentru această sărbătoare ţinând post, începând cu Miercurea Cenuşii, un post ceva mai permisiv faţă de cel ortodox, în care se pune accentul pe rugăciune, pe păstrarea calmului, pe cumpătare, împăcare şi, nu în ultimul rând, pe iertare.Cei prezenţi au precizat că se obişnuieşte ca în Noaptea Învierii fiecare creştin să îşi pună o dorinţă pentru acest "nou început", cea mai des exprimată dorinţă fiind aceea de pace şi înţelegere între popoare, dar mai ales pentru linişte în familie.Creştinii de altă confesiune decât cea romano-catolică au declarat că participă an de an la procesiunea de la Târgu Mureş, unii fiindcă provin din familii mixte, iar alţii au ţinut să-şi însoţească prietenii.La finalul procesiunii, credincioşii au revenit în faţa Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul" unde au primit binecuvântarea.În dimineaţa de Paşte, credincioşii romano-catolici se adună la biserică pentru a participa la slujba de sfinţire a bucatelor.În curtea parohială a actualei Biserici "Sfântul Ioan Botezătorul" a existat, în anul 1707, o biserică din lemn construită de iezuiţi, acesta fiind locul în care Francisc Rakoczi al II-lea, autointitulatul voievod al Transilvaniei, a depus jurământul.Piatra de temelie a actualei biserici a fost pusă în anul 1728, a fost proiectată de iezuitul Valentin Scherzer şi construită sub conducerea meşterului Konrad Hammer din Cluj, fiind sfinţită în anul 1750.Biserica "Sântul Ioan Botezătorul" deţine cele mai vechi statui din Târgu Mureş, cum ar fi cea a lui Ignaţiu de Loyola (1750) şi cea a lui Francisco de Xavier (1750), ambele pe faţada clădirii, Alegoriile Vechiului Testament şi Noului Testament (1750) de pe altarul în stil baroc al bisericii şi Arhanghelul Mihail şi cei patru evanghelişti (1763), pe amvon, precum şi o serie de fresce, între care şi "Ridicarea la cer a Fecioarei Maria" şi o orgă făcută de meşterul Ludwig Mooser în anul 1869.