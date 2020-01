Peste 260 de poliţişti din Sălaj se perfecţionează în tehnici de autoapărare

Peste 260 de poliţişti din Sălaj învaţă în această perioadă, de la colegii lor din Serviciul pentru Acţiuni Speciale, tehnici de autoapărare, în cadrul unui program iniţiat de şeful inspectoratului judeţean, el însuşi un practicant al artelor marţiale, scrie Agerpres.

Recent numit la conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, comisarul şef Marius Florin Mihăilă susţine că acest curs, ce va fi organizat de două ori pe an, nu ţine de pasiunea lui pentru arte marţiale, un sport pe care îl practică de peste 30 de ani şi unde deţine centura neagră, ci de o necesitate dictată de realitatea infracţională."Acest lucru este necesar pentru că poliţiştii, în teren, se întâlnesc cu o serie de situaţii foarte complexe. (...) Procedeele pe care le exersează colegii mei sunt foarte utile în activitatea pe care ei o au pe teren, pentru că rolul poliţistului este acela de a imobiliza, de a conduce la secţie un infractor şi nu de a-i provoca răul. Pe de altă parte, poliţistul trebuie să fie capabil să-şi poată proteja şi prezerva propria viaţă şi propria persoană de unele atacuri care pot să apară din partea infractorilor. Demersul este iniţiat din cauza unei necesităţi, pentru că această muncă de poliţist este una foarte angajantă, o muncă în care poliţistul intervine direct la faşa locului şi are contact nemijlocit cu persoane periculoase", a declarat, joi, Mihăilă jurnaliştilor invitaţi la o sesiune de antrenament.

Citește și: Anchetă la Giurgiu, după un incendiu la o casă; focul ar fi fost pus intenţionat



Şeful IPJ a precizat că este vorba de un curs urmat de 266 de poliţişti din structurile de ordine publică, poliţie rutieră, investigaţii criminale, însă şi-au manifestat dorinţa de a-l urma inclusiv poliţişti de la transporturi feroviare.



"Sunt foarte mulţumit pentru că am găsit din partea lor angajament, curiozitate şi mai ales dorinţa de a se perfecţiona. Este un semnal bun pentru oamenii cinstiţi şi unul mai puţin bun pentru cei care doresc să încalce legea. (...) La nivel naţional a avut loc o creştere a ultrajelor la poliţişti şi o creştere a periculozităţii faptelor în care sunt implicaţi poliţiştii. În luna noiembrie 2019, asupra unor poliţişti din judeţul Sălaj au fost efectuate focuri de armă", a adăugat Mihăilă.



Printre cei care exersau joi tehnici de autoapărare s-a numărat şi agentul Florina Roman, de la postul de poliţie Creaca, singura femeie din grupa respectivă.



"Acest program de perfecţionare a tehnicilor de autoapărare a adus un mare plus pentru noi, deoarece noi suntem familiarizaţi cu aceste tehnici, dar aici am avut ocazia de a le perfecţiona. Noi, femeile, trebuie să ne pregătim mai mult, deoarece majoritatea infractorilor sunt bărbaţi şi noi când mergem în faţa infractorului nu trebuie să îi lăsăm impresia că suntem mai slabe ca el. Trebuie să ne impunem, să fim ferme, să ştim să acţionăm", a declarat presei Florina Roman.



Printre tehnicile însuşite, perfecţionate şi aprofundate de poliţişti se numără: şcoala căderii, lovituri de braţe, lovituri de picioare, dezechilibrări, proiectări, chei şi eliberări din chei pe braţe şi la nivelul gâtului, tehnici de transport forţat, folosirea tehnicii din dotare, tehnici de contracarare a atacurilor cu arme albe şi dezarmare de pistol. Durata antrenamentelor zilnice este de şase ore.