Peste 280 de beneficiari şi angajaţi ai unor centre rezidenţiale din Tulcea, infectaţi cu noul coronavirus

Peste 50% din beneficiarii serviciilor de asistenţă socială din patru centre din judeţul Tulcea sunt infectaţi cu noul coronavirus, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Direcţiei Generale pentru Asistenţă şi Protecţie Socială (DGASPC), Gabriel Marinov, care a adăugat că situaţia se explică cel mai probabil printr-o transmitere comunitară, anunță AGERPRES.

Situaţia a fost semnalată la finele săptămânii trecute, în timpul testării personalului şi a beneficiarilor, cele mai multe cazuri depistate în rândul acestora, respectiv 118, fiind confirmate la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Babadag, care numără 168 de beneficiari.

"Problema este că deodată apar atât de multe cazuri simultan în cele patru centre, în contextul în care noi facem testarea personalului săptămânal, iar cea a beneficiarilor o dată la două săptămâni, iar în testele anterioare nu am avut niciun caz pozitiv. Cauza cea mai probabilă a acestei situaţii este transmiterea comunitară a noului coronavirus", a menţionat directorul Marinov.

El a mai spus că la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă "Dumbrava" din Babadag, care numără aproape 120 beneficiari, au fost depistate 56 de cazuri pozitive, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Babadag, care numără circa 117 beneficiari, au fost depistate 46 de cazuri pozitive, iar la Centrul din satul Zebil, cu circa 120 de beneficiari, au fost depistate 66 de cazuri pozitive.

Citește și: Schimbare iminentă de trupe în PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandat

"De la începutul pandemiei cu noul coronavirus am avut doar câte un caz izolat, am respectat toate măsurile instituite pentru protejarea beneficiarilor şi a personalului propriu şi nu am lăsat deloc garda jos", a precizat directorul DGASPC.

Potrivit sursei, până în prezent, niciun caz nou depistat nu prezintă complicaţii.

În oraşul Babadag, localitatea de domiciliu a celor mai mulţi angajaţi din cele patru centre rezidenţiale, rata de incidenţă a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este de mai multe zile de peste 1,5 la mia de locuitori, dar sub 3 cazuri la mia de locuitori.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis, marţi, să interzică vizitele rudelor persoanelor care beneficiază de servicii în patru centre rezidenţiale din judeţ şi să limiteze activităţile economice în cinci localităţi - Isaccea, Frecăţei, Mahmudia, Niculiţel şi Ostrov, pentru a diminua riscul răspândirii noului coronavirus, după ce rata cumulată a cazurilor a depăşit 1,5 la mia de locuitori mai multe zile la rând.

Hotărârea publicată pe site-ul Prefecturii judeţului Tulcea intră în vigoare marţi, se aplică în următoarele 14 zile şi stabileşte modul în care angajaţii centrelor îşi desfăşoară activitatea, dar şi locul în care se vor odihni.