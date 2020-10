Peste 40 de companii aeriene au falimentat anul acesta

Compania de consultanță Cirium a constatat că 43 de companii aeriene au eșuat din ianuarie anul acesta, comparativ cu 46 în tot anul 2019 și 56 în tot anul 2018. O companie aeriană eșuată este una care a încetat sau și-a suspendat complet operațiunile, conform definiției Cirium, citată de CNBC, potrivit Mediafax.

„Fără intervenția și sprijinul guvernelor am fi avut falimente în masă în primele șase luni ale acestei crize. În schimb, am avut un număr gestionabil de falimente și foarte puține colapsuri ”, a spus Brendan Sobie, un analist independent la Sobie Aviation.

Sobie a spus că multe companii aeriene aveau probleme încă înainte de pandemie, dar acum au „șanse mai mari de supraviețuire” din cauza ajutorului guvernului.

Cu toate acestea, în ciuda ajutorului financiar, perspectivele pentru restul anului 2020 „nu sunt încurajatoare”, a spus Rob Morris, șeful departamentului de consultanță de la Cirium

"Multe falimente ale companiilor aeriene apar de obicei în ultimele luni ale anului", a declarat el pentru CNBC într-un e-mail. Primul și al patrulea trimestru sunt cele mai grele, deoarece cea mai mare parte a veniturilor sunt generate în al doilea și al treilea trimestru. "Cum în majoritatea regiunilorrevenirea este blocată și companiile aeriene încă se luptă cu generarea de venituri și de numerar, ne așteptăm să vedem mai multe eșecuri în ultimul trimestru al anului 2020 și cel puțin în primul trimestru al anului 2021", a spus el.

Brendan Sobie de la Sobie Aviation este de acord cu previziunea și a spus că unele guverne s-ar putea dovedi reticente în a salva companiile aeriene pentru a doua oară. „Dar tot nu mă aștept la falimente în masă. Numărul falimentelor și al prăbușirilor ar trebui să fie gestionabil și, de asemenea, să aibă loc într-o perioadă relativ lungă de timp”, a spus el.

De data aceasta sunt afectate companiile aeriene mai mari, a subliniat Morris.

Din cele 43 de companii aeriene care au eșuat în 2020 până în prezent, 20 au operat cu cel puțin 10 avioane, comparativ cu 12 în 2019 și 10 pe tot parcursul anului 2018, au arătat datele Cirium.

„Deși am văzut mai puține eșecuri ale companiilor aeriene în acest an, numărul acelor companii aeriene care au eșuat și care au operat zece sau mai multe avioane este deja mai mare decât am văzut în oricare din ultimii șase ani. Astfel, este clar că pandemia are un impact asupra companiilor aeriene mai mari și provoacă eșecul acestora”, a spus Morris.

În consecință, un număr mai mare de aeronave a încetat să mai funcționeze. 485 de avioane au fost oprite la zbor din cauza eșecurilor companiilor aeriene până acum, comparativ cu 431 în 2019 și 406 în 2018.

Companiile aeriene ar putea da faliment din cauza modelelor de afaceri slabe sau a altor probleme locale, a subliniat specialistul. Dar eșecurile mai mari din 2020 și cele viitoare sunt „inevitabil o consecință a pierderii cererii induse de pandemie”.

"Venind după zece ani de expansiune continuă a cererii, care a dus la dublarea bazei de trafic la nivel global, acest șoc brusc a lăsat companiile aeriene fără venituri și cu costuri structurale ridicate", a adăugat Morris.

În această săptămână, Asociația Internațională pentru Transportul Aerian a avertizat că industria va pierde 77 de miliarde de dolari în numerar în a doua jumătate a anului 2020 și va continua să piardă în jur de 5 sau 6 miliarde de dolari pe lună în 2021 din cauza recuperării lente.

Asociația a declarat că traficul de pasageri va reveni probabil la nivelurile din 2019 abia în 2024.