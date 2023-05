Peste 450.000 de euro au fost strânși de 13.358 de părinți pentru dotarea secției de pediatrie Institutului Fundeni: Arhidiaconul Mihail Bucă s-a implicat și el

Comunitatea ”La primul bebe” s-a mobilizat în urma unor mesaje pentru a dota secția de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni. Totul a plecat de la o solicitare venită dinspre arhidiaconul Mihail Bucă, a cărui fiică, Irene-Ecaterina, a fost diagnosticată cu leucemie.

13.358 de părinți au organizat 13.195 de licitații dintre cele mai diverse, iar în urma acestora s-a strâns suma de 459.620 de euro. Din acești bani vor fi cumpărate aparate medicale necesare pentru tratarea copiilor care ajung la Fundeni.

"Nu-ți bate capul, că oricum nu poți să schimbi nimic! ”În România nu se va schimba nimic. E o țară pierdută.”

Dacă ne-am lua după aceste cuvinte pe care le auzim atât de des, într-adevăr, nimic nu s-ar schimba, nu doar în România, ci nicăieri.

De 10 ani, noi părinții LaPrimulBebe dovedim în fiecare dintre cele două campanii umanitare pe care le organizăm an de an că lucrurile se pot schimba.

Nu așteptăm să facă alții, nu ridicăm din umeri a nepăsare și neputință, ci alegem să ne implicăm. Nu suntem naivi știm că implicarea noastră poate părea sau chiar este este o picătură într-un ocean. Dar ce mai știm este că pentru miile de copii și de părinți, care de zece ani au șanse mai bune la vindecare sau la viață pentru că noi ne implicăm, este un ocean întreg.

Implicarea noastră, a celor 15.358 de părinți din toate grupurile LaPrimulBebe din țară și din Diaspora, în proiectul umanitar #10AniDePrecizie aduce lumină și schimbare.

Datorită vouă, părinților LaPrimulBebe, Clinica de Pediatrie a Institutului Clinic Fundeni și copiii care vor ajunge pe această secție vor putea fi diagnosticați cu precizie și tratați și mai eficient.

Am strâns împreună toate fondurile necesare și vom achiziționa toate kiturile necesare diagnosticării de precizie pentru 10 ani de acum în colo. Vom achiziționa și infuzomatele atât de necesare în tratamentul cu zeci de substanțe și gramaje mici.

Vă anunțăm cu bucurie nu doar că am strâns suma pe care ne-am propus să o strângem, dar am și depășit-o. Vom putea acoperi și alte nevoi de pe lunga listă de necesități a secției, lucru la care doar am visat.

Vă mulțumim fiecăruia dintre voi pentru fiecare gest pe care l-ați făcut în campanie, pentru fiecare produs licitat, fiecare comentariu, fiecare donație. Pentru energia cu care v-ați pus inima în postări care nu doar au strâns fonduri ci au dat glas multor suferințe.

Schimbarea chiar se poate întâmpla, mai ales când nu credem ca suntem prea mici să contăm. Nu suntem, este nevoie doar să ne așezăm unii lângă alții.

Dragi mame, care astăzi țineți în brațe un copilaș cu un diagnostic atât de greu, noi mamele cu copii sănătoși am făcut ce am promis: am făcut zid în jurul vostru, așa cum am știut noi mai bine.

Fie ca nicio mamă să nu mai plece din spitale cu brațele goale.

Cu iubire,

Comunitatea LaPrimulBebe”, se arată în mesajul prin care este anunțat rezultatul colectării de fonduri.

Arhidiaconul Mihail Bucă a făcut, în ultimul an, numeroase donații pentru secția de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni.