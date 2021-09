Peste 500 de persoane din Sectorul 5 vor beneficia gratuit de servicii medicale, în cadrul unui proiect unic în România

Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, a semnat un acord de parteneriat cu Fundația Ana Aslan Internațional, cu scopul de a sprijini persoanele în vârstă să trăiască independent și să-și îmbunătățească calitatea vieții. Astfel, doar în Sectorul 5, peste 500 de locuitori ai acestuia vor putea beneficia gratuit, de servicii medicale, în cadrul unui program unic în România - “Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home”.

Obiectivul platformei SMART BEAR este acela de a dezvolta o soluție integrată care să colecteze zilnic informații de la persoanele în vârstă, cu anumite afecțiuni, prin intermediul diferitelor tipuri de senzori, a dispozitivelor medicale asistive și a celor mobile, care să poată oferi soluții concrete și personalizate pentru îmbunățirea calității vieții, independenței și siguranței persoanelor vârstnice, la domiciliu.

Platforma va fi testată și validată prin cinci piloți de scară largă, din cinci țări diferite: Franța, Grecia, Italia, Spania și România, pentru 5.000 de persoane vârstnice, din care 1.000 în România, cu precădere din București.

Platforma SMART BEAR va fi conectată cu spitale și alte servicii de asistență medicală, în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare luării decizilor corecte personalizate.

Medicii de familie vor avea un rol esential atât în faza inițială de selecție a potențialilor participanți în proiect, pe baza unor criterii clare de includere, precum și pe durata desfășurării testărilor.

Proiectul vizează persoane cu vârsta cuprinsă între 67-80 de ani, cu un istoric medical care să cuprindă cel puțin două din următoarele condiții:

- Afecțiuni cardio-vasculare;

- Deficit de auz;

- Tulburări de echilibru (risc de cădere);

- Deficit cognitiv lejer, tulburări de dispoziție (depresie, anxietate);

- Sindrom de fragilitate, obezitate.

Fundația Ana Aslan International a fost înființată în anul 2001 de către oameni de știință din diferite colțuri ale lumii, cu un for academic de elită – „Ana Aslan International Academy of Aging”, a cărei conducere reunește personalități de marcă la nivel internațional din domeniul medical, al științei, educației, tehnicii, tehnologiei informaționale și de comunicare.