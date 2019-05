Peste 60 de evenimente dedicate cartierului creativ în perioada 18-26 mai la Creative Quarter Design Festival în parcul Cișmigiu

Creative Quarter Design Festival, primul mare festival al cartierului din jurul parcului Cişmigiu, care are loc în perioada 18-26 mai, propune vizitatorilor un circuit care cuprinde peste 60 de evenimente: expoziţii, conferinţe, petreceri, seri de film, tururi ghidate, târguri de design, discuţii şi workshop-uri, anunţă organizatorii potrivit news.ro.

Deschiderea festivalului are loc pe 18 mai, de la ora 19.00, la Palatul Universul (Str. Ion Brezoianu nr. 23-25), clădire emblematică a Cartierului, odată cu vernisajul a trei expoziţii: "Made in Creative Quarter", "Mnemonics" şi "UYDA by Ubikubi". Vernisajele sunt incluse în circuitul Noaptea Muzeelor.

Seara continuă cu o petrecere la Beans&Dots, pe muzica lui Marinov, tot în clădirea Palatului Universul.

"Made in Creative Quarter", expoziţie prezentată de Forte Partners şi găzduită de spaţiul AWE. Adaptive Work Environment, va putea fi vizitată pentru prima dată în România, după ce a reprezentat Cartierul Creativ la Madrid Design Festival la începutul anului 2019. Expoziţia invită la o plimbare imaginară pe străzile Cartierului Creativ şi la descoperirea poveştilor, a spaţiilor, a ideilor şi a oamenilor care locuiesc şi creează în această zonă din Bucureşti: designerii, arhitecţii, artiştii şi creatorii care definesc cartierul, precum şi câteva dintre cele mai hip şi inovatoare spaţii şi business-uri din oraş.

Expoziţia "Ubikubi Young Designers Award (UYDA)", găzduită de Beans & Dots, prezintă prototipurile obiectelor câştigătoare în cadrul ediţiei cu numărul trei a concursului UYDA şi planşele tuturor proiectelor înscrise în competiţia din acest an. Prototipurile expuse reflectă o explorare ludică, dar bine documentată a unor materiale naturale şi tehnologii de producţie accesibile. În acelaşi timp, îşi propune să evidenţieze, într-un context interactiv, potenţialul creativ al tinerilor designeri români descoperiţi cu prilejul concursului.

"Mnemonics: Collective Memories Define Our Territory" este o scenografie esenţializată a spaţiilor dintre blocurile oraşelor din România, găzduită de Mezanin, ce pune în discuţie modul în care aceste perimetre au evoluat de-a lungul ultimelor decenii de transformări urbane. Vom regăsi bara de bătut covoare, rotativa de metal, leagănele, jocurile din copilărie, dar şi amintirile despre prietenii, întâmplări şi poveşti amuzante din faţa blocului şi de pe casa scării, toate sub semnul universal al cheii purtate la gât.

"Mnemonics" a fost numită de presa străină drept „spaţiul de joacă neoficial” al ediţiei 2018 a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia şi va fi pentru prima dată deschisă publicului bucureştean într-o variantă reinventată.

Cele nouă zile de festival deschid uşile studiourilor de arhitectură, atelierelor unor branduri româneşti, dar şi caselor de producţie şi micro-comunităţilor din Cartier. Un atelier de dans contemporan, un yard sale de design românesc sau un silent party în grădină sunt doar câteva dintre evenimentele care se adaugă la agenda evenimentului care sărbătoreşte efervescenţa creativă contemporană.

Programul festivalului organizat în perioada Romanian Design Week 2019 este completat de o serie de talk-uri pe teme de design şi arhitectură, fashion sustenabil sau game design, întâlniri de tipul meet the neighborhood, tururi ghidate care te lasă să descoperi istoria ascunsă a cartierului, mansardele sau cele mai noi lucrări de street-art, ateliere dedicate industriilor creative, lansări de colecţii şi produse, programe dezvoltate împreună de mai mulţi membri ai comunităţii şi multe altele.

O expoziţie specială "PosterJam Offbeat", dedicată Cartierului Creativ, care prezintă o serie de afişe realizate de designeri grafici şi artişti, atât români cât şi internaţionali, va fi amenajată la Institute, The Café - Str. Ştirbei Vodă 104-106. Vernisajul acesteia va avea loc duminică, 19 mai, începând cu ora 18.00.

Festivalul din Cartierul Creativ va găzdui, în grădina interioară a Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti, un modul parkour realizat de Asociaţia de arhitectură Zerm din Roubaix, Franţa, şi decorat de ilustratorul român Saddo - Raul Oprea, parte din Sezonul România-Franţa 2019 în colaborare cu La Condition Publique. Odată cu instalarea modulului va avea loc şi o demonstraţie de parkour organizată alături de Asociaţia Traceurs.RO, prima şi cea mai mare comunitate a practicanţilor de parkour din România. Aceasta se va desfăşura duminică, 19 mai, de la ora 11:00.

Creative Quarter Design Festival se încheie cu o serie de petreceri pe 26 mai, printre care un party de zi la Control Club, începând cu ora 15.00, alături de patru Dj din Cartier conectaţi la industriile creative, dar şi un silent party în grădina J’ai Bistrot, de la ora 20.00.

Creative Quarter Design Festival este prima iniţiativă de amploare a Asociaţiei Cartierul Creativ care conturează şi concretizează preocupările organizaţiei - antreprenoriatul creativ, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea urbană, educaţia, design-ul, arhitectura, cultura sau încurajarea turismului, cu rolul de a susţine dezvoltarea comunităţii coagulate prin proiect.

Cartierul Creativ, spaţiu delimitat de străzile Berzei - Calea Griviţei - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta, fructifică energiile şi potenţialul antreprenorial şi de dezvoltare urbană al industriilor creative.