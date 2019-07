Peste 60 de membri laburişti ai Camerei Lorzilor îl critică pe Corbyn în legătură cu antisemitismul

Mai mult de 60 de membri laburişti ai Camerei Lorzilor au semnat o declaraţie în care îl acuză pe liderul laburist Jeremy Corbyn că nu a trecut 'testul de leadership' în partid în legătură cu antisemitismul, transmite Reuters potrivit Agerpres

Corbyn, un activist veteran pentru drepturile palestinienilor şi un critic al guvernului israelian, a fost acuzat că a permis dezvoltarea unei culturi a antisemitismului în principalul partid de opoziţie din Marea Britanie, ceea ce el neagă.Opt parlamentari au demisionat din Partidul Laburist în acest an din cauza antisemitismului şi a poziţiei lui Corbyn cu privire la Brexit, care i-a nemulţumit şi pe mulţi membri care vor ca formaţiunea lor să adopte o poziţie proeuropeană fără echivoc.Declaraţia publicată de The Guardian, semnată de aproximativ o treime dintre membrii laburişti ai Camerei Lorzilor, printre care şi câţiva foşti miniştri laburişti din perioada 1997-2010, precum Peter Mandelson, are un mesaj puternic: 'Partidul Laburist le urează bun-venit tuturor* indiferent de rasă, credinţă, vârstă, identitate de gen sau orientare sexuală. (*cu excepţia, se pare, a evreilor).''Aţi eşuat în apărarea valorilor antirasiste ale partidului nostru. Aţi picat, prin urmare, testul de leadership', scriu semnatarii.Ei pus sub semnul întrebării dacă partidul va mai putea să câştige vreodată alegerile la nivel naţional 'atât timp cât nu ne putem pune în ordine propria casă'.Săptămâna trecută, o emisiune a BBC a relatat că biroul lui Corbyn s-a amestecat în procesul disciplinar intern independent menit să elimine antisemitismul, o acuzaţie respinsă de partid.Un purtător de cuvânt laburist a declarat că partidul 'este solidar cu poporul evreu şi este pe deplin angajat în sprijinirea, apărarea şi celebrarea comunităţii evreieşti' şi că îşi accelerează procedurile de tratare a cazurilor de antisemitism.'Indiferent de acuzaţiile false şi înşelătoare despre partid ale celor ostili politicii lui Jeremy Corbyn, Partidul Laburist ia măsuri hotărâte împotriva antisemitismului', a subliniat purtătorul de cuvânt