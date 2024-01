Peste 60% dintre companiile globale sunt entuziasmate de impactul Inteligenţei Artificiale asupra afacerilor

Inteligenţa Artificială va dobândi un rol tot mai important în plăţile contactless, care tind spre cât mai puţine interacţiuni, iar 61% dintre companiile globale se declară entuziasmate de impactul acestei tehnologii asupra afacerii lor, relevă raportul Global Payments, dat publicităţii joi, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, pentru companii, cele mai aşteptate trei aplicaţii pentru Inteligenţa Artificială sunt în domeniile: customer care (43%), detectarea fraudelor (43%) şi marketing (40%).

Datele unei cercetări McKinsey, incluse în raportul Global Payments, arată că această tehnologie ar putea adăuga între 2,6 şi 4,4 trilioane de dolari, anual, la valoarea economiei globale.

"Inteligenţa artificială deschide şi oportunitatea detectării mai eficiente a fraudelor. În prezent, aceste sisteme au prea puţine cazuri de fraudă autentice din care pot învăţa. Prin intermediul inteligenţei artificiale se pot genera exemple sintetice, bazate pe cazuri reale, care vor conduce la îmbunătăţirea sistemelor de detectare a fraudelor. În acest caz, AI-ul este ca un antrenor pentru un sportiv care trebuie să se pregătească pentru situaţii rare, dar critice, în timpul jocului. Inteligenţa artificială va dobândi un rol tot mai important şi în plăţile contactless, care tind spre cât mai puţine interacţiuni. Tehnologia 'pay-by-palm' de la Amazon permite clienţilor să plătească scanându-şi palmele pe un POS în unele dintre magazinele companiei. Prin autentificare biometrică, inteligenţă artificială generativă şi învăţare automată, plăţile cu palma pot accelera procesul de checkout pentru cumpărători. Tehnologia autentifică identitatea clientului şi procesează plata, reprezentând un alt pas către transformarea experienţei de plată în ceva 'invizibil' pentru clienţi", se menţionează în document.

Conform raportului de specialitate, 44% dintre companii au declarat că plăţile integrate, prin care clienţii pot efectua achiziţii fără a părăsi platforma online, canalul de social media sau aplicaţia preferată, vor fi extrem de importante pentru acestea în 2024.

În ceea ce priveşte securitatea şi prevenirea fraudelor, 62% din totalul respondenţilor sunt de părere că reducerea nivelului de fraudă în cazul plăţilor reprezintă o preocupare urgentă, mai mult decât orice altă problemă.

"În deceniul următor, se estimează că frauda va costa industria cardurilor peste 400 de miliarde de dolari. Şi fiecare dolar pierdut din cauza tranzacţiilor frauduloase costă companiile 3,75 dolari din cauza rambursărilor, contestaţiilor şi a altor costuri indirecte. O altă dimensiune a securităţii o reprezintă confidenţialitatea datelor. În 2021, au avut loc peste 4.100 de atacuri cibernetice la nivel global, echivalentul a aproximativ 22 de miliarde de date expuse. Dintre utilizatorii de carduri de credit, 44% au raportat cel puţin două tranzacţii frauduloase în 2022", notează experţii.

Pe segmentul de "Live shopping", peste un sfert dintre respondenţi (26%) folosesc acest concept, 17% susţin că au introdus sesiuni de live shopping în ultimele 12 luni, iar 23% vor să facă acest lucru, în 2024. Statistica oficială arată că, în 2022, au fost vândute produse în valoare de aproximativ 500 de miliarde de dolari prin live streaming, de opt ori mai mult faţă de 2019.

De asemenea, 36% dintre companii au introdus checkout-ul fără casier în ultimul an, 44% utilizează serviciul în prezent, în timp ce 21% iau în considerare utilizarea sa, în acest an. În plus, metoda de plată "tap-to-pay" va fi cea mai importantă pentru reţelele hoteliere, în 2024, iar 65% dintre afacerile din domeniul ospitalităţii/spaţiilor de cazare subliniază că au planuri să optimizeze acest sistem.

"În ultimii ani, business-urile şi-au îmbunătăţit tehnologiile pentru a accelera tranzacţiile clienţilor. Conform Juniper Research, tranzacţiile de plată contactless vor creşte la peste 10 trilioane de dolari până în 2027. Cel mai recent tip de plată contactless care intră pe piaţă este plata phone-to-phone (de la telefon la telefon). Clienţii fac o plată utilizând tehnologia NFC a telefonului sau a smartwatch-ului, apropiind dispozitivul de telefonul comerciantului. Astfel, comercianţii pot accepta plăţi contactless fără să aibă nevoie de hardware sau terminale de plată suplimentare. Astfel de îmbunătăţiri sunt rezultatul eforturilor companiilor specializate în plăţi şi tehnologie de plată de a oferi clienţilor experienţe inovatoare, fluide şi sigure. Self check-out-urile, plăţile contactless (phone-to-phone) sau gamificarea plăţilor (discount-uri la folosirea anumitor aplicaţii sau instrumente de plată, recompense, cashback etc.) reduc interacţiunile umane şi introduc elemente de distracţie în procesul de plată. Astfel, tehnologia de plată nu mai reprezintă doar încheierea unei vânzări, ci pregătirea celei următoare", explică specialiştii.

Raportul Global Payments a fost realizat pe baza unor interviuri detaliate cu 541 de respondenţi din America de Nord, Europa şi Asia, inclusiv profesionişti în dezvoltarea comerţului online, experţi din instituţii financiare de top şi reprezentanţi ai întreprinderilor de diverse dimensiuni, printre care şi companii precum: Amazon Web Services, American Express, Discover Global Network, Goldman Sachs, Mastercard, Visa şi Tripleseat.

Global Payments este lider mondial în furnizarea de servicii tehnologice de plată, utilizate de clienţi din o sută de ţări. Anual, compania gestionează peste 50 de miliarde de tranzacţii. Pentru comercianţii din România, Global Payments procesează tranzacţii anuale de aproximativ 6,5 miliarde de lei şi operează peste 17.000 de terminale de plată.