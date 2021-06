'Peter Iepuraşul: Fugit de acasă', pe primul loc în box office-ul românesc

Animaţia "Peter Iepuraşul: Fugit de acasă/ Peter Rabbit: The Runaway", în regia lui Will Gluck, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, generând încasări de 800.584 de lei.

Adaptarea pentru marele ecran a clasicei poveşti semnate de Beatrix Potter revine pe ecrane cu un nou capitol în care joacă Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden. Filmul a fost văzut în cinematografe de 36.171 de spectatori, potrivit news.ro.

Alte două debuturi în clasamentul românesc de weekend sunt "A Quiet Place II", thriller-ul regizat de John Krasinski şi produs de Paramount Pictures. Pe locul doi, filmul a avut încasări de 502.048 de lei şi a fost urmărit de 21.292 spectatori. În SUA, filmul a depăşit 100 de milioane de dolari, fiind primul din pandemie care generează astfel de încasări.

De asemenea, pe locul trei în clasamentul românesc a debutat şi "Godzilla vs. Kong", regia Adam Wingard, producţie care a generat venituri de 466.247 de lei şi a fost vizionată de 21.495 de spectatori.

Lungmetrajul horror "Trăind printre demoni: E mâna diavolului/ The Conjuring: The Devil Made Me Do It” a coborât pe locul patru, după două săptămâni, cu încasări de 413.947 de lei.

"Cruella" cu Emma Stone este în coborâre în top, până pe cinci, cu încasări de 327.756 de lei. Animaţia "Tom şi Jerry" a coborât după două săptămâni în clasament, pe şase, generând venituri de peste 205.000 de lei.

Tot în coborâre este şi filmul „Suflet/ Soul”, premiat cu Oscar pentru „cel mai bun lungmetraj de animaţie”, pe şapte, având încasări de 90.606 lei. Pe locul opt, în coborâre, este lungmetrajul SF de acţiune „Boss Level. Capcana timpului”, cu Mel Gibson şi Naomi Watts în distribuţie, car ea avut încasări de 71.145 de lei şi a fost vizionat de 3.096 de spectatori.

Urmează pe ultimele două locuri comediile „Iubire, nunţi & alte dezastre/ Love, Weddings & Other Disasters” (2020), cu Diane Keaton şi Jeremy Irons, şi „O schemă de milioane/ The Comeback Trail” (2020), cu Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones.