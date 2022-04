Peter Jackson, regizorul trilogiilor 'The Lord of the Rings' şi 'The Hobbit', a fost inclus de revista Forbes pe lista miliardarilor din 2022

Regizorul neozeelandez Peter Jackson, premiat cu Oscar şi devenit celebru graţie trilogiilor cinematografice "The Lord of the Rings" şi "The Hobbit", şi-a trecut numele pe lista miliardarilor întocmită de revista Forbes, informează DPA.

Celebra revistă americană a publicat marţi clasamentul său anual dedicat celor mai bogaţi oameni din lume. În timp ce Elon Musk - patronul Tesla şi SpaceX - continuă să ocupe primul loc, cineastul neozeelandez a fost inclus pentru prima dată pe această listă, potrivit Agerpres.

Alte 236 de nume noi au fost înscrise în lista din 2022 dedicată celor mai bogaţi oameni din lume, pe care se regăsesc şi 33 de femei, inclusiv cântăreaţa Rihanna, filantroapa Melinda French Gates şi antreprenoarea indiană Falguni Nayar.

Peter Jackson, regizorul francizelor "The Lord of the Rings" şi "The Hobbit", apare pe locul 1.929 dintr-un total de 2.668 de persoane, cu o avere netă de 1,5 miliarde de dolari, obţinută în mare parte după ce a vândut pe 21 noiembrie studioul său specializat în efecte digitale vizuale, Weta FX, companiei Unity Software cu suma de 1,62 miliarde de dolari.

Studioul Weta FX, înfiinţat în 1993 în Wellington, capitala Noii Zeelande, a devenit un nume important pentru industria de la Hollywood, creând efecte speciale nu doar pentru filmele regizate de Peter Jackson, ci şi pentru lungmetrajul Marvel recent nominalizat la Oscar "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" şi pentru o serie impresionantă de superproducţii americane, precum "Avatar", "The Jungle Book", "The Suicide Squad" şi "The Batman".

Peter Jackson a regizat şi documentarul "The Beatles: Get Back", lansat de platforma de streaming Disney+ în 2021.

În vârstă de 60 de ani, cineastul neozeelandez a fost desemnat cel mai bine plătit reprezentant al industriei de divertisment într-un top publicat de revista Forbes în luna februarie.