Petr Cech va fi noul director tehnic al lui Chelsea

Petr Cech (37 de ani), actualul portar al celor de la Arsenal, şi-a anunţat încheierea carierei de fotbalist la finalul acestei sezon, însă cehul s-ar putea întoarce într-o funcţie de conducere la clubul unde a scris istorie.

Potrivit Sky Sports, Cech va reveni la Chelsea, unde a evoluat ca jucător în perioada 2004-2015, şi va ocupa postul de director sportiv al clubului de pe Stamford Bridge. Sursa citată precizează că nu sunt cunoscute încă toate atribuţiile pe care Cech ar urma să le aibă, însă este de aşteptat să se ocupe de partea de transferuri şi de a uşura comunicarea dintre conducere şi manager.

După publicarea articolului, Petr Cech a declarat din nou că vrea să se concentreze doar pe finala Europa League, pe care o va juca chiar contra lui Chelsea, urmând ca o decizie finală să fie luată după dată de 29 mai: "În ciuda ştirilor apărute astăzi, aşa cum am mai spus tuturor, voi lua o decizie legată de viitorul meu după ultimul joc. Acum, mă concentrez 100% pentru jocul din Europa League al lui Arsenal".

Goalkeeper-ul şi-a manifestat intenţia de a-şi încheia cariera de fotbalist profesionist încă de la începutul acestui an, fiind foarte mulţumit de ceea ce a obţinut de-a lungul celor 20 de sezoane: "Să joci 15 ani în Premier League şi să câştigi toate trofeele posibile, cred că e tot ce îţi poţi dori vreodată. Voi continua să muncesc din greu pentru Arsenal, să încerc să bifez încă un succes cu echipa. Este al 20-lea sezon la profesionişti şi se fac 20 de ani de când am semnat primul contract profesionist. C cred că e timpul să-mi anunţ retragerea", spunea cehul.

În cele 11 sezoane petrecute la Chelsea, Petr Cech a evoluat în 494 de partide, în 228 de partide reuşind să nu primească gol. În Premier League a strâns 443 de meciuri, în 202 menţinându-şi poarta intactă - lider la acest capitol. Alături de formaţia de pe Stamford Brdige a câştigat numeroase trofee, printre care Liga Campionilor, Europa League şi de patru ori titlul în Premier League.

În acest sezon, Petr Cech a prins doar şapte partide în Premier League pentru Arsenal, locul său fiind luat de Bernd Leno. În schimb, portarul a fost un titular obişnuit în Europa League, iar în ultimul act al competiţiei europene va da chiar peste fosta sa echipă, Chelsea.



Finala Europa League, dintre Chelsea şi Arsenal, are loc la Baku, pe 29 mai, de la ora 22:00.