Petre Daea: Nu e nicio palmă de pământ în România să nu fie afectată de seceta pedologică (video)

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, la Antena 3, care deși situația culturilor de grâu este bună, situațiile porumbului și floarea-soarelui sunt dramatice.

„Am recoltat grau, il avem in adapost, il avem sub cheie, ne asiguram nevoile de consum si avem si disponibilitati pentru export”, a zis Daea.

„Sunt culturi sub stare de vegetatie normala, avem si situatii grele si foarte grele ,de regula in zonele in afara perimeterului irigabil, unde solul este nisipos. Nu e nicio palma de pamant in Romania sa nu fie afectata de seceta pedologica. E o situatie grea la porumb si floarea-soarelui, pentru ca ele s-au intalnit in plina crestere si dezolvare cu lipsa de apa di sol si cu temperaturile ridicate”, a adăugat acesta.

Potrivit acestuia, seceta a afectat in special judetele Vrancea, Buzău si Galați.