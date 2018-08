Petre Daea recunoaște: Cum a aflat fiul lui Liviu Dragnea de pesta porcină africană ca să-și vândă porcii

Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, e acuzat că ar fi știut dinainte ca informația să fie publică despre epidemia de pestă porcină africană și a scăpat de 10.000 de porci. Acuzația îi aparține lui Cătălin Tolontan care a descoperit că din 13.500 de porci, în iulie 2017, ferma din Teleorman a lui Valentin Dragnea a rămas, la timp, cu mai puțin de 3.000 de capete. Fiul lui Liviu Dragnea a vândut porcii și nu a mai avut teama că ar putea pierde din cauza epidemiei.

Aflat la emisiunea lui Victor Ciutacu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a infirmat o astfel de posibilitate.

”Noi suntem chiar copii, să digerăm o asemenea informație? Peste porcină era în România pe 31 iulie, se știa. Fiecare crescător știa. Nu am ascuns. Această informație se transmite imediat. Noi am spus în teritoriu, peste tot. Până acum au fost uciși sau au murit din cauza pestei, sau au fost sacrificați, peste 94.000 de porci din totalul de 4,5 milioane de capete câte are România.”, a spus Petre Daea la România TV.

