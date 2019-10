Petre Daea, referitor la raportul OLAF: 'România a lucrat şi lucrează corect şi a făcut un salt al performanţei'

România a lucrat şi lucrează corect din punct de vedere al sumelor primite de la Uniunea Europeană, a susţinut, miercuri, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, referitor la raportul OLAF care arăta că, în perioada 2014-2018, România a fost ţara UE care a raportat cele mai multe fraude privind fondurile europene din agricultură şi dezvoltare rurală, potrivit Agerpres.

"Probabil este legat de numărul mare de fermieri, care se regăseşte şi aici. În aceste zile am avut foarte multe misiuni de audit de la Uniunea Europeană şi noi le-am prezentat în bilaterale cu ei, în concilieri, pentru că au fost o serie întreagă de lucruri din perioada 2015 - 2016, nu ne-am dus la UE să spunem că a fost alt Guvern atunci. Fermierii români au beneficiat corect de aceste sume şi am reuşit în multe cazuri, ca multe sume, mari sume, să fie reduse ca urmare a justificării de către România a modului în care au fost acordate sumele respective. Aici, eu zic că interpretările sunt legate poate la numărul de fermieri, pentru că a fost numărul de fermieri mai mare, dar România a lucrat şi lucrează corect şi a făcut un salt al performanţei şi al recunoaşterii. Al performanţei prin rezultatele pe care le-au obţinut fermierii şi al recunoaşterii prin modul corect de aplicare a Politicii Agricole Comune. De fiecare dată când am avut întâlniri cu structurile europene, România a fost apreciată", a explicat Daea, întrebat care este opinia sa în legătura cu raportul OLAF.

Citește și: Ludovic Orban s-a aliat cu dușmanul de moarte al lui Liviu Dragnea! A fost publicat în Monitorul Oficial

Potrivit raportului citat, România a raportat 250 de fraude în perioada 2014-2018 şi 2.219 nereguli în sectorul de dezvoltare rurală, clasându-se pe primul loc în Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte ajutoarele directe către fermieri, România a raportat 221 de fraude în aceeaşi perioadă, pe primul loc la nivelul Uniunii Europene şi 762 de nereguli neconsiderate fraude, pe locul doi după Italia.

De asemenea, acelaşi raport arată că, în perioada 2014-2018, România a raportat o fraudă de 62 milioane de euro, ceea ce înseamnă 0,45% din totalul sumelor alocate de Uniunea Europeană, de aproximativ 14 miliarde de euro.