Petre Daea, replică pentru Iohannis în scandalul pestei porcine: 'Noi nu trebuie să ne lovim cu nuiaua prin gard'

Ministrul agriculturii, Petre Daea, a transmis luni, la Antena 3, un mesaj președintelui Klaus Iohannis, dar și românilor afectați de peste porcină.

"Nu am stat şi am privit cu lejeritate. Le-aș spune ce am făcut, ce înseamnă pesta porcină africană, le-aș spune că nu am stat niciun moment, că nu am privit de la distanță, cu lejeritate, ba dimpotrivă, aș putea demonstra clar ce s-a făcut în fiecare moment în data în care acest ministru al agriculturii, pe care îl aveți astăzi lângă dvs. s-a așezat pe scaunul acesta de mare responsabilitate la nivelul țării, zi de zi, pentru că știam, cunoșteam ce înseamnă acest virus.

Am văzut şi o serie de declaraţii. Am văzut şi la fostul comisar Cioloş. Eu nu intru în polemică, nu am timp, dar îmi fac timp, nu pentru polemică, pentru a arăta fiecare ce face, pentru ca în faţa populaţiei noi nu trebuie să ne lovim cu nuiaua prin gard, ci să facem fiecare dintre noi ce ne este dat prin fişa postului", a spus Daea.