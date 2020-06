Petre Roman: 'Nu există clanuri care să nu fie puse sub control, dacă nu există implicații sau vinovății în interiorul sistemului judiciar'

Fostul premier Petre Roman a declarat , duminică, la RomâniaTV, că autoritățile au scăpat de sub control problema clanurilor țigănești, de vină fiind sistemul judiciar din România.

"Dacă aș fi fost în funcția de prim-ministru acum, aș fi cerut ministrului de Interne să-mi prezinte un raport complet, pentru ultimii 10-15 ani, toate actele de violență comise de clanurile țigănești. Noi trebuie să înțelegem cum se petrec lucrurile în realitate.

Când întreaga autoritate a statului utilizează toate mijloacele severe, legale, nu există clanuri care să nu fie puse sub control dacă nu există implicații sau vinovății în interiorul sistemului judiciar. Am scăpat de sub control situația. În familiile de rromi prevalează cultura veche, adică nu-i trimit pe copii la școală, mai bine îi duc la cerșit. Neîncrederea tuturor în români vine de la clanurile țigănesti care-și fac de cap în Occident."