Petre Roman, reacție EXPLOZIVĂ după ce ÎCCJ a respins solicitarea lui Bogdan Licu: 'Am fost extrem de surprins și revoltat de ceea ce am găsit acolo'

Petre Roman a comentat joi, la Antena3, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a respins solicitarea procurorului general Bogdan Licu de redeschidere a dosarului Revoluției în cazul fostului premier. Petre Roman califica cererea formulată de către Bogdan Licu ca fiind una „superficială”, lansând totodată un atac la adresa procurorului general.

„Această decizie a ÎCCJ mă bucură, pe orice om l-ar bucura. Astăzi am avut ocazia să văd cererea formulată de procurorul Bogdan Licu. Am fost extrem de surprins și în același timp extrem de revoltat de ceea ce am găsit acolo. Dumnealui aduce printre argumentele în favoarea redeschiderii un lucru de neimaginat, sau de imaginat în vremurile stalinismului, și anume Petre Roman era fiul lui... și al lui... și aceasta era un argument împotriva mea pentru redeschidere. Este un argument de tip bolșevic, nici măcar pe vremea lui Ceaușescu nu se mai proceda așa. Am fost surprins și bineînțeles revoltat de atitudinea care nu are ce căuta în interiorul justiției. Îl descalifică pe acest domn Bogdan Licu”, a spus Petre Roman.