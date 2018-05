Petreceri cu animatori pentru copii de 1 iunie

De ziua copiilor, cei mici merita o distractie pe cinste! Cel mai frumos mod prin care poti sa-i inveselesti pe micuti e sa organizezi o petrecere plina de jocuri si personaje preferate.

Anul acesta petrecerile private de 1 iunie sunt la moda. Fiecare local e pregatit cu multa culoare de ziua copilului. Nelipsiti de la petreceri animatorii sunt cei care dau viata povestilor din desenele animate. Picturi pe fata, cantece si jocuri fel de fel vor incanta privirile micutilor dar si al celor mari.

Echipa de animatori petreceri copii Petreceri Magice se deplaseaza la petrecerile organizate in Bucuresti si Ilfov cu animatori profesionisti si talentati care vor incanta copii si vor oferi un spectacol pe cinste!

Personaje de poveste precum Mickey si, Minnie Mouse, Piratul Jack din tara de Nicaieri, Sportacus, Stefania,, Spiderman, Batman, Peter Pan, Elsa, Printesa Sofia, Tinkerbell, Alba ca Zapada, Aurora, Belle creaza momente speciale la petrecerea de 1 iunie.

Ziua copilului este sarbatorita de in fiecare an de 1 iunie. Copii, parinti si bunici din intreaga lume se bucura de aceasta zi si se intrec in a organiza festivitati cat mai placute si mai memorabile.

Bucuria se vede pe chipul copiilor!

Care sunt cei mai ceruti animatori pentru copii?

Cei mai solicitati animatori la petrecerile tematice de 1 iunie si nu numai pentru copii sunt cei care intruchipeaza personaje din povestile din desenele animate, precum personajele Disney Minnie si Mickey Mouse, Sofia, Tinkerbell sau Minionii.

Copii merita cele mai frumoase petreceri, cu personaje din povestile lor preferate!

Parintii pot fi si ei bucurosi si se pot bucura de aceasta zi minunata, conform noului cod al muncii ziua de 1 iunie este declarata sarbatoare legala in Romania.

Un prilej perfect pentru un weekend prelungit in familie alaturi de copii si de prieteni.

Sunt nenumarate moduri de a organiza o petrecere de ziua copilului, de la petrecerile organizate de institutiile statului (primarii) in parcuri si in locuri special amenajate pana la petreceri tematice precum sunt cele oferite de Petreceri Magice.

Pe langa animatorii simpatici si carismatici Petreceri Magice ofera spectacole de magie cu magicieni buclucasi, inchiriere masina de baloane, seturi party si proiectii cu laser.

Jocuri, picturi pe fata si baloane de sapun

Nelipsite de la orice evenimet tematic pentru copii,, face paintingul presupune pictarea pe fata celor mici de desene simpatice si pline de creativitate si culoare. Fluturasi, motanei, dinozauri sau elemente florale: toate sunt pe placul celor mici.

Vopseaua utilizata este una speciala, care se duce la spalare si nu contine substante toxice care ar putea sa le provoace iritatii.

Copii sunt atrasi de sutele de baloane de sapun care plutesc vesel si jucaus. De la petrecerea de 1 iunie nu pot lipsi momentele cu baloanele de sapun. Au intotdeauna mare succes!

Ce poate fi mai frumos decat imaginea unui copil fericit si entuziasmat de faptul ca petrece ziua de 1 iunie in compania personajului sau favorit?

