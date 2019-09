Petromidia și-ar putea dubla capacitatea de rafinare

KMG International (KMGI) analizează dublarea capacităţii de producţie la Rafinăria Petromidia, acesta fiind unul dintre proiectele aflate în discuţie în cadrul fondului de investiţii româno-kazah, iar o decizie în acest sens ar putea fi luată în următoarele 3-4 luni, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al fondului, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Meraliyev Saduokhas, chief operational officer Rompetrol Rafinare, a fost făcut un studiu de fezabilitate intern pe acest proiect, aprobat de Consiliul tehnic al Rafinăriei şi nu se va porni de la zero.

Citește și: Solicitarea zilei! 10.000 de jandarmi, făcuți peste noapte polițiști!

"În 2021 vom lucra la capacitate maximă. Se vor prelucra 5,55 milioane tone ţiţei, producţia totală va fi de 6,3 milioane tone. Visul nostru este dublarea capacităţii de procesare. Am stabilit locaţii, avem terenuri. Am făcut un studiu intern şi suntem gata să facem acest pas. Tehnologie avem. Teren avem.(...)Este un fel de studiu de fezabilitate intern, ce a fost aprobat doar de consiliul tehnic intern al rafinăriei. Există toate premisele pentru o dublare a capacităţii. Filosofia noastră e foarte simplă. Trebuie să fim gata în orice moment. Dacă KazMunayGas ne spune mâine start, noi primii paşi i-am făcut. Nu vom începe de la zero. Din studiul de fezabilitate intern avem justificarea tehnică şi suntem pregătiţi să mergem mai departe. Ne trebuie justificarea economică, să luăm în considerare conjunctura globală. Azi (joi, 5 septembrie n.r.), în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al fondului de investiţii, Consiliul de Administraţie a dispus să intensificăm activitatea legată de acest proiect, să facem un studiu de fezabilitate normal şi să-l înaintăm KMG", a explicat Saduokhas.

În ceea ce priveşte valoarea investiţiei pentru dublarea capacităţii de producţie, Azamat Zhangulov, managing director for international projects KMG, a precizat că este vorba de miliarde de dolari, dar va costa mai puţin decât dacă se va începe de la zero.

"Este vorba de miliarde. Nu ştim exact cât. Vom afla în cursul studiului. Dar nu foarte mult, pentru că există infrastructura, acces către port. Va costa mai puţin decât dacă vom începe de la zero", a spus Zhangulov.

Citește și: Noi declarații făcute d Dan Barna! ‘Acest guvern nu mai are legitimitate’

La rândul său, Alexei Golovin, chief legal and corporate affairs KMGI, a subliniat că este vorba despre un proiect de tip brownfield şi poate fi estimat un cost de circa două miliarde dolari.

"Este un proiect de tip brownfield, va fi cu 50% mai puţin. Putem estima un cost de aproximativ două miliarde. Aceste investiţii pot fi atrase prin intermediului fondului", a afirmat Golovin.

Zhangulov susţine că în prezent sunt doar două proiecte aprobate în cadrul fondului de investiţii, alte 6-7 fiind analizate şi va fi nevoie de 3-4 luni pentru a finaliza portofoliul.

"În momentul de faţă avem doar două proiecte aprobate în fondul de investiţii româno-kazah. Celelalte sunt în etapa de evaluare. Nu există vreo cifră care să fie aprobată. Toate proiectele sunt în portofoliu şi acesta va fi evaluat în cadrul comitetului fondului de investiţii, a şedinţei Consiliului de Administraţie al fondului. În momentul de faţă analizăm 6-7 proiecte, de diferite dimensiuni, de diferite direcţii de activitate. Considerăm că vom avea nevoie de 3-4 luni pentru a finaliza portofoliul", a explicat oficialul KMG.

Totodată, Golovin a precizat că boardul fondului nu a luat joi nicio decizie privind dublarea capacităţii de producţie la Petromidia, ci a cerut să analizeze proiectele, să se facă studiile de fezabilitate.

"Azi boardul nu a aprobat. A cerut managementului să analizeze mai departe potenţiale proiecte. Ne-a dat acceptul să mergem mai departe. Managementul operaţional trebuie să analizeze proiectele, să facă studiile de fezabilitate. Azi nu s-a luat nicio decizie referitoare la creşterea capacităţii. Va mai dura trei patru luni. Nu există un termen strict. Şi apoi vom avea mai multe informaţii despre acest proiect", a menţionat Golovin.

Citește și: Teodorovici declară! ‘Cred că este o dovadă de iresponsabilitate’

Rafinăria Petromidia, care aniversează 40 de ani activitate, a doborât anul trecut nu mai puţin de 11 recorduri, cu niveluri istorice atinse la materiile prime procesate (5,92 milioane de tone), produse petroliere obţinute (5,78 milioane tone), producţia de benzine (1,36 milioane tone) şi motorine (2,75 milioane tone), combustibil de aviaţie (317.000 tone) sau gradul de utilizare a capacităţii de rafinare (91,98%).

Rafinăria are cel mai mare randament de produse albe din regiune - 86,2% şi se situează pe locul 9 din cele 250 de rafinării din Europa şi Africa, potrivit unui studiu realizat în 2018 de Wood MacKenzie.

În perioada 1979-2018, Petromidia a procesat un volum total de 122,8 milioane tone de materii prime şi 3,1 milioane în prima jumatate a acestui an, obiectivul pentru 2019 fiind atingerea unui alt record istoric - 6,1 milioane tone.