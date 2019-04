Phoenix Media lanseaza sistemul outdoor de informare inteligenta in timp real `Ocoliti Intersectia` (VIDEO)

Phoenix Media, lider national in publicitatea outdoor digitala (DOOH; TV Screen) din Romania, lanseaza pentru prima data pe piata locala sistemul outdoor de informare inteligenta a intersectiilor „Ocoliti Intersectia”.

Lansat in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 din Bucuresti, sistemul outdoor de informare inteligenta a intersectiilor „Ocoliti Intersectia” de la Phoenix Media permite informarea in timp real a cetatenilor despre proximitatea existentei unei situatii defavorabile in trafic si optiunea evitarii unui accident sau a unei intersectii cu defectiuni aparute in sistemult de semaforizare in intersectiile din Sectorul 4 din Capitala si imprejurimi.

Sistemul este activat simplu de Politia Locala a Sectorului 4 printr-un simplu mesaj trimis serverului Phoenix Media de administrare a retelei de outdoor digital, mesaj care va genera o informare de ocolire a intersectiei, in doar 1 minut de la trimiterea acestuia in sistemul de administrare a campaniilor digitale. Astfel, locuitorii si conducatorii auto aflati in trafic pe raza Sectroului 4 si imprejurimi sunt informati in timp real de existenta oricaror situatii care pot ingreuna traficul si posibilitatea evitarii zonei prin ocolirea intersectiei.

Proiectul „Ocoliti Intersectia” este al doilea program de responsabilitate sociala al Phoenix Media, dupa ce compania de outdoor digital a lansat in anul 2015 proiectul implementat cu ISU prin care cetatenii sunt informati in timp real de situatii de urgenta aparute pe raza municipiului Bucuresti.

Dio Boaca, General Manager si fondatorul Phoenix Media: „Ne bucuram ca am gasit deschiderea si sprijinul real al primariei Sectorului 4 si al domnului Primar Daniel Baluta care a inteles importanta si utilitatea proiectului nostru de informare si responsabilitate sociala fata de cetatenii bucuresteni din sectroul 4 si imprejurimi. Initiativa noastra nu este decat o normalitate si o continuare fireasca a proiectului initiat in parteneriat cu Inspectoratul de Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti, inca din anul 2013, prin care cetatenii sunt informati in timp real de situatii de urgenta aparute pe raza municipiului Bucuresti si fac primii pasi in drumul catre un Smart City si Sector Smart in Capitala Romaniei”

”Sunt extrem de bucuros pentru implementarea acestui proiect foarte important pentru locuitorii Sectorului 4 și nu numai. Prin aceste panouri digitale montate în nouă intersecții principale din sector, oamenii pot afla în timp foarte scurt despre problemele din trafic, despre un semafor defect sau trafic îngreunat. Vrem să avem astfel de panouri în cât mai multe zone”, a declarat Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.

Despre Phoenix Media

Lansata pe piata in urma cu 15 ani, compania Phoenix Media este lider in publicitatea digitala out-of-home (DOOH) din Romania. Compania a lansat in ultimii ani mai multe produse inovative in marketingul si comunicare vizuala digitala. Platforma de administrare de servicii de marketing si comunicare out-of-home Phoenix Media este primul instrument integrat de planificare si administrare a campaniilor de marketing si comunicare integrata.

Printre produsele inovative de management ale campaniilor Digital Out-Of-Home (DOOH) se numara Phoenix STOC Programmatic primul tool de planning si programmatic buying in OOH – modulul de administrare a campaniilor (Standard Tool for Organising Campaigns) si Phoenix CSM – modulul de management al campaniilor clientilor (Client Service Management) – indiferent de brand, ultimele lansate in septembrie 2017.