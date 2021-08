Pianistul şi compozitorul Fazil Say, condamnat în Turcia pentru blasfemie, va cânta la Sala Radio, în cadrul seriei Muzica Secolului XXI de la Festivalul Enescu

Fazil Say, pianist, compozitor, promotor al drepturilor omului, va prezenta, pe 19 septembrie, simfonia „Istanbul”, la Sala Radio. În cadrul seriei Muzica Secolului XXI de la Festivalul Internaţional „George Enescu”, artistul va fi acompaniat de Orchestra Simfonică Bucureşti, dirijată de John Axelrod, potrivit news.ro.

News.ro prezintă portretele artiştilor şi formaţiilor incluse în seria Muzica Secolului XXI în programul Festivalului (28 august - 26 septembrie).

Fazil Say este un pianist de geniu, compozitor şi un promotor al drepturilor omului. A început studiile la pian la 4 ani şi a impresionat rapid datorită talentului său. Când avea 16 ani, compozitorul german Aribert Reimann l-a auzit cântând în Ankara şi i-a scris pianistului american Davide Levine: „Trebuie neapărat să-l asculţi - băiatul acesta cântă ca un diavol!”. Începând din 1987, Fazil Say a luat cursuri cu Davide Levine la Musikhochschule “Robert Schumann” în Düsseldorf, iar apoi la Berlin. A câştigat numeroase premii.

Primul profesor de pian al lui Fazil Say, Mithat Fenmen, l-a încurajat să improvizeze în fiecare zi pe câte o temă, înainte de a face orice şi înainte de a se apuca de exerciţiile sale la pian. Acest proces creativ l-a făcut să-şi dezvolte talentul la improvizaţii şi profunzimea estetică ce-l definesc astăzi pe Fazil Say ca pianist şi compozitor. A scris patru simfonii, două oratorii, diverse concerte solo şi numeroase lucrări pentru pian şi pentru muzică de cameră.

Concertele lui Fazil Say sunt diferite. Sunt mai directe, mai deschise, mai incitante. Fazil Say a cântat şi a obţinut recunoaştere pe cinci continente. Ziarul francez „Le Figaro” l-a numit „un geniu”. De-a lungul anilor, a format un duo fantastic cu violonista Patricia Kopatchinskaja. Alţi colaboratori faimoşi ai săi au fost: violonistul Maxim Vengerov, The Minetti Quartet, violoncelistul Nicolas Altstaedt şi mezzo-soprana Marianne Crebassa.

În 2013, Fazil Say a fost condamnat la 10 luni de închisoare, pentru blasfemie, după ce s-a declarat ateu pe Twitter şi a redistribuit o glumă seama paradisului în Islam. Sentinţa a fost cu suspendare, cu condiţia ca pianistul să nu mai facă comentarii de acest gen timp de 5 ani. Din acest motiv, de exemplu, el nici nu a dat interviuri presei, atunci când a venit în România, la Festivalul „George Enescu” 2013. Sentinţa a fost considerată de mulţi comentatori un avertisment pentru înrăutăţirea situaţiei din Turcia, din perspectiva drepturilor omului. În 2015, Curtea de Apel l-a achitat pe Fazil Say, considerând că a fost vorba de libertatea de expresie.

Say este un susţinător pasionat al muzicii ca un drum spre schimbare socială, în Turcia şi dincolo de graniţele ei. „Cred cu tărie că arta şi muzica vor constitui o punte între culturile orientală şi occidentală, amestecând şi transformând aceste culturi”, a declarat el în 2013, în discursul său de la Congresul al 38-lea al International Federation of Human Rights in Istanbul.

În decembrie 2016, la Bonn, Fazil Say a primit Premiul Internaţional Beethoven pentru Drepturile Omului, Libertate, Reducerea Sărăciei şi Incluziune. „Cânt muzică occidentală în Turcia, iar în Occident prezint piese pe care le-am compus cu elemente de muzică tucească. Sunt considerat unul dintre acei muzicieni care construiesc poduri - şi cred că de-asta am câştigat acest premiu, în serviciul înţelegerii transculturale”, a declarat Say, într-un interviu, cu această ocazie.

Muzica secolului XXI - concept din 2017

Muzica secolului XXI este un concept nou, introdus în programul Festivalului „Enescu” în 2017, la iniţiativa directorului artistic Vladimir Jurowski. Ceea ce este specific pentru această secţiune este că mari interpreţi internaţionali cântă împreună cu muzicieni români lucrări ale unor compozitori cunoscuţi care vin la Bucureşti pentru Festival.

A luat naştere din dorinţa de a crea o punte de legătură între publicul român şi actualitatea compoziţiei internaţionale. Seria aduce pe scena Sălii Radio unele dintre cele mai importante creaţii ale prezentului, semnate de compozitori reputaţi, unii dintre ei fiind prezenţi şi ca solişti ai propriilor lucrări: între alţii, Pascal Dusapin, Dan Dediu, Tim Benjamin, Salvatore Sciarrino, Avishai Cohen şi Fazil Say.

Contactul muzicienilor români cu creaţia contemporană internaţională este întărit graţie iniţiativei Festivalului „George Enescu” de a dedica şase din cele şapte concerte ale seriei orchestrelor româneşti.

Alături de dirijori invitaţi precum John Axelrod, Jessica Cottis sau Alexander Liebreich, ediţia din 2021 aduce pe scenă orchestrele Filarmonicilor din Cluj-Napoca, Bacău, Timişoara, Iaşi, Sibiu şi Orchestra Simfonică Bucureşti.