Piesa 'Wake Me Up When September Ends' a trupei Green Day, număr record de vizualizări pe YouTube

Piesa "Wake Me Up When September Ends" a trupei Green Day a înregistrat un număr record de vizualizări pe serviciul video YouTube, al companiei Google, în ultima zi a lunii evocate în melodie, arată Smart Radio, care păstrează un loc special pieselor formației în playlist, anunță MEDIAFAX.

Piesa "Wake Me Up When September Ends" a înregistrat, luni, 395.000 de vizualizări pe platforma video YouTube, cu 135% mai mult în comparație cu alte zile ale anului, potrivit billboard.com.

Creșterea numărului de vizualizări este justificată, din moment ce piesa evocă și este legată de o lună particulară a anului.

Melodia "Wake Me Up When September Ends" a fost lansată în anul 2004.

Până în prezent, formaţia Greenday a lansat 12 albume de studio: "39/Smooth" (1990), "Kerplunk" (1992), "Dookie" (1994), "Insomniac" (1995), "Nimrod" (1997), "Warning" (2000), "American Idiot" (2004), "21st Century Breakdown" (2009), "¡Uno!" (2012), "¡Dos!" (2012), "¡Tré!" (2012) și "Revolution Radio" (2016). Albumul "American Idiot" a stat şi la baza unui spectacol pe Broadway, New York.

