Pieţele din New York şi până în Hong Kong la cel mai ridicat nivel din istorie

O sumă record de aproape 350 de miliarde de dolari a fost strânsă cu prilejul ofertelor publice iniţiale demarate în primele şase luni ale acestui an, arată datele colectate de Bloomberg, depăşind precedentul record de 282 miliarde de dolari înregistrat în a doua jumătate a anului trecut, ceea ce este o veste bună atât pentru antreprenori cât şi pentru bancheri.

O gamă variată de companii, de la producătorul suedez de lapte de ovăz Oatly Group AB până la producătorul de pantofi Dr. Martens Plc, au vândut acţiuni în 2021. Totuşi, companiile din sectorul tehnologiei au fost responsabile pentru cea mai mare parte din IPO-uri. Compania chineză de ride-hailing Didi Global Inc. ar putea să devină unul din cele mai mari IPO-uri derulate în SUA în ultimul deceniu dacă firma va decide să demareze planurile privind strângerea a aproximativ patru miliarde de dolari din vânzarea de acţiuni, conform agerpres.

"Pieţele din New York şi până în Hong Kong au cunoscut o activitate febrilă în prima jumătate a anului şi am lăsat în urmă chiar şi perioada de la finele anilor 90 când a avut loc boom-ul dotcom" susţine Aaron Arth, director pentru Asia la Goldman Sachs Group Inc.Acest boom al ofertelor publice iniţiale a fost alimentat de injecţiile mari de lichidităţi pe care băncile centrale le-au pompat în economie dar şi de ascensiunea investitorilor individuali, care sunt nerăbdători să cumpere o bucată din companiile lor favorite. Activitatea febrilă pe piaţa IPO-urilor a adus câştiguri mari băncilor de investiţii din întreaga lume, în frunte cu Citigroup Inc. şi Goldman Sachs Group Inc.Însă în condiţiile în care atât de multe companii se grăbesc să se listeze la bursă, industria începe să dea semne de saturaţie. Investitorii îşi permit să fie selectivi şi sunt din ce în ce mai reticenţi la ideea de a plăti evaluările mari cerute de companiile care înregistrează o creştere rapidă. În consecinţă, mai multe acţiuni renumite au înregistrat scăderi la debutul lor la tranzacţionare iar unele companii au renunţat chiar la planurile privind un IPO. De exemplu, acţiunile start-up-ului de livrări de mâncare Deliveroo Plc au scăzut cu 26% în prima zi de tranzacţionare la bursa de la Londra. În paralel, producătorul rus de aur Nord Gold Plc a renunţat zilele trecute la un IPO citând incertitudinile de pe piaţă şi fluctuaţia preţului aurului iar producătorul auto chinez Geely Automobile Holdings Ltd. şi-a retras solicitarea pentru o listare la bursa de la Shanghai."Există o anumită epuizare în rândul investitorilor şi o selectivitate crescută. În fond, este vorba de un an record aşa că îşi permit să aleagă dintre multitudinea de tranzacţii care li se oferă", spune Saadi Soudavar, responsabil pentru pieţele de capital din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa la Deutsche Bank AG.Cu toate acestea, atâta tip cât piaţa bursieră este în creştere, este puţin probabil ca ofertele publice iniţiale să se oprească iar sumele totale ce vor fi generate pe ansamblul acestui an ar putea să depăşească recordul de 420,1 miliarde dolari stabilit în 2007. Boom-ul IPO-urilor ar putea continua în următoarele şase până la 12 luni, susţine Rob Leach, director pentru pieţele europene de capital la Jefferies Financial Group Inc.