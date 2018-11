Pilotul polonez Robert Kubica revine în Formula 1 pentru Williams Racing

Pilotul polonez Robert Kubica (33 de ani), va fi titular pentru Williams Racing în sezonul următor al F1, conform unui comunicat emis de echipa din "Marele Circ". Kubica va face echipă alături de britanicul George Russell (20 de ani), care a impresionat, informează Mediafax.

Williams a decis să-l tragă pe linie moartă pe rusul Şirotkin, care ocupă ultimul loc în clasamentul piloţilor în actualul sezon. Extrem de dezamăgit, rusul care a concurat pentru prima oară în F1 s-a limitat să spună: "Am fost informat în urmă cu câteva zile. Nu pot trece peste această decizie. Încă nu pot să cred că se întâmplă aşa ceva, e un moment extrem de dificil pentru mine. Aveam impresia că am format o echipă unită la Williams şi eram fericit. Cred că am obţinut rezultate onorabile, având în vedere situaţia actuală (n.r monopostul lui Şirotkin nu e destul de puternic pentru a face faţă giganţilor din F1)", a spus pilotul rus, conform Motorsport.com.

De partea cealaltă, Lance Stroll e ca şi acontat de Force India. Tatăl pilotului, Lawrence Stroll, a cumpărat echipa şi a rezolvat problemele financiare ale acesteia. Acum pare destul de clar faptul că fiul său va părăsi Williams pentru Force India. Situaţia i-a iritat pe ceilalţi piloţi, care sunt de părere că nepotismele nu au ce căuta pe circuitul F1.

Revenind la Kubica, polonezul e extrem de încântat că revine în prim-plan: "E o mare realizare. Cred că este chiar cea mai mare realizare a vieţii mele. La un moment dat, cu toţii avem impresia că un anumit lucru este imposibil de realizat. Poate că această ştire îi va face pe oameni să înţeleagă că nimic nu e imposibil". În 2018, Kubica a fost pilotul de rezervă al echipei.

În trecut, Kubica era considerat un pilot de mare perspectivă, dar totul s-a năruit pentru polonez în 2011, în urma unui accident petrecut la un raliu din Italia. O balustradă de protecţie de pe marginea drumului i-a penetrat maşina. A suferit mai multe operaţii la mâna drept, iar medicii i-au transmis că nu va mai putea pilota în Formula 1.

În perioada 2006-2010, Robert Kubica a concurat în 76 de curse în Formula 1, reuşind să-şi treacă în cont o victorie şi alte 12 clasări pe podium. A triumfat în 2008, în Marele Premiu al Canadei, din postura de pilot al BMW Sauber. Ultima oară a concurat în 2010, la Adu Dhabi, când reprezenta echipa Renault. Click aici pentru a vedea cum arată mâna lui Kubica.

Kubica n-a renunţat niciodată la ideea că ar putea reveni pe circuit, astfel că a început un program intens de recuperare. La câteva luni de la accident, când părea că ar putea reveni în angrenajul Formulei 1, Kubica a trecut printr-un alt moment de-a dreptul dramatic. A alunecat pe gheaţă în faţa casei, a căzut pe mâna dreaptă şi a revenit pe mâna medicilor. Polonezul a continuat să concureze în raliuri, iar din 2017 a revenit în Formula 1 ca pilot de teste pentru Renault. După un an a semnat cu Williams, iar acum este din nou pilot titular în "Marele Circ".