Pink, Carrie Underwood și Imagine Dragons vor cânta la gala American Music Awards 2022

Pink, Carrie Underwood, Imagine Dragons, JID, Tems, Wizkid şi Yola se numără printre artiştii care vor susţine recitaluri la gala American Music Awards (AMA) din 2022, care va avea loc la Microsoft Theater din Los Angeles pe 20 noiembrie, a anunţat luni site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter.

Prezentată de Wayne Brady, gala American Music Awards va fi difuzată de postul de televiziune ABC şi transmisă în reluare, pe 21 noiembrie, pe platforma de streaming Hulu, potrivit Agerpres.

Organizatorii au decis să acorde începând din acest an un premiu nou, "song of soul", atribuit într-o categorie dedicată artiştilor emergenţi şi implicaţi, care au inspirat o schimbare şi care au invocat dreptatea socială în versurile lor. Primul câştigător al acestui premiu este cântecul "Break the Bough", interpretat de Yola. Artista engleză va interpreta acest single cu ocazia primei sale apariţii la AMA. Cântăreaţa Yola a devenit cunoscută şi după ce a interpretat personajul Rosetta Tharpe în filmul biografic "Elvis".

Cântăreaţa americană Pink va interpreta noul ei single, "Never Gonna Not Dance Again", care va fi lansat oficial pe 4 noiembrie. Pink are în palmares opt nominalizări la American Music Awards.

Carrie Underwood va cânta "Crazy Angels", un single extras de pe cel de-al nouălea album de studio al său, "Denim & Rhinestones". Carrie Underwood, deţinătoare a 17 premii AMA, este nominalizată în acest an la două categorii - "artista country preferată" şi "albumul country preferat".

Rapperul portorican Bad Bunny este artistul care a primit cele mai multe nominalizări - opt - la premiile AMA din 2022.

Câştigătorii categoriilor de la American Music Awards sunt votaţi în întregime de către fani. Nominalizările la American Music Awards au la bază performanţele obţinute în topurile muzicale Billboard, vânzările de albume şi în streaming, difuzările la radio şi angajamentul pe reţelele de socializare. Perioada de eligibilitate a fost 24 septembrie 2021 - 22 septembrie 2022.

Fanii pot să voteze pe site-ul AMAs.com şi pe Twitter pentru toate categoriile.

Gala AMA 2022, produsă de Dick Clark Productions şi Jesse Collins Entertainment, va fi difuzată în peste 120 de ţări şi teritorii.