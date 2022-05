Pink Floyd analizează vânzarea catalogului muzical

Trupa rock britanică Pink Floyd analizează posibilitatea de a-și vinde catalogul de muzică înregistrată, care include unele dintre cele mai bine vândute albume din istorie, relatează Bloomberg.

Reprezentanții trupei au luat legătura cu potențiali cumpărători, potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune, care au cerut să nu își păstreze anonimatul. Discuțiile au început în ultimele zile și este prea devreme pentru a ști care va fi rezultatul, au spus acestea. Reprezentanții trupei nu au răspuns la solicitările de comentarii, conform Mediafax.

Pink Floyd încearcă să profite de ceea ce a fost o piață efervescentă a drepturilor muzicale și să obțină un contract în valoare de sute de milioane de dolari. Chiar anul trecut, Bob Dylan și-a vândut înregistrările către Sony Music într-o tranzacție estimată la peste 150 de milioane de dolari. Tranzacțiile pentru cataloagele de compoziții au depășit 300 de milioane de dolari.

Deși piața pentru unele drepturi muzicale a început să se calmeze, acest lucru nu ar trebui să afecteze o trupă precum Pink Floyd. Grupul a vândut 75 de milioane de discuri numai în Statele Unite, pe locul zece într-un clasament al artiștilor, potrivit Recording Industry Association of America, ceea ce înseamnă cam de două ori mai multe decât Bob Dylan.

Trupa s-a format în 1965 sub conducerea solistului de atunci, Syd Barrett, care a plecat trei ani mai târziu. Grupul a continuat, producând o serie de albume populare și turnee în anii 1970. Albumul lor din 1973 "The Dark Side of the Moon" este unul dintre cele mai bine vândute discuri din istorie.

Cântărețul și basistul Roger Waters a părăsit trupa în 1985 și, mai târziu, și-a dat în judecată colegii de trupă din cauza folosirii numelui.

Waters și restul echipei s-au certat de-a lungul anilor, în timp ce trupa, condusă de chitaristul David Gilmour, a continuat să lanseze discuri. Richard Wright a murit în 2008. Atât Waters, cât și toboșarul Nick Mason sunt în turneu în acest an ca artiști solo.

Ultimul album Pink Floyd, "The Endless River", a fost lansat în 2014. Gilmour și Mason au lansat luna trecută un cântec sub numele Pink Floyd pentru a susține Ucraina.