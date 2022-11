Pirelli bagă mișcarea self acceptance în trepidații, după ce Kim Kardashian a slăbit! Catalog cu supermodele!

Supermodelele revin în prim-plan în calendarul Pirelli 2023, lansat miercuri, pentru o nouă ediţie în care fotografa australiană Emma Summerton a ales nume mari din industria modei, precum Bella Hadid, Cara Delevingne şi Karlie Kloss, informează Reuters.

Intitulat "Love Letters to the Muse" ("Scrisori de dragoste către muză"), calendarul Pirelli 2023 prezintă de această dată doar modele după un mix de actori, sportivi, activişti alte celebrităţi în ediţiile precedente, care s-au îndepărtat de fotografiile din trecut cu femei îmbrăcate sumar, pentru a se orienta spre teme mai artistice.

Summerton a fotografiat 14 modele pentru cea de-a 49-a ediţie a calendarului, cunoscut sub numele de "The Cal", fiecare întruchipând o muză diferită, pentru care cei de la Pirelli au declarat că au o afinitate strânsă.

Kloss, care este şi programatoare, o portretizează pe "The Tech Savant" ("Savanta tech"), în timp ce Delevingne, cunoscută şi ca actriţă, dă viaţă "The Performer" ("Interpreta").

Emily Ratajkowski, care şi-a publicat colecţia de eseuri de debut anul trecut, este "The Writer" ("Scriitoarea"), iar modelul şi atleta Lauren Wasser, căreia i-au fost amputate ambele picioare după ce a suferit un sindrom de şoc toxic, este "The Athlete" ("Atleta").

"Pentru Calendar, am vrut să mă întorc la rădăcina etimologică a cuvântului 'muză'. Muza a reprezentat iniţial nu doar o sursă de inspiraţie, fiind de asemenea înzestrată cu talent la literatură, ştiinţă şi arte", a precizat Summerton într-o declaraţie. Printre celelalte modele fotografiate pentru ediţia 2023 se numără Ashley Graham, He Cong, Precious Lee, Lila Moss şi Adut Akech. Publicat pentru prima dată în anii 1960, calendarul Pirelli are un tiraj limitat şi este dăruit, de obicei, clienţilor producătorului italian de pneuri.

Marile bănci ungare și-au majorat semnificativ ratele la creditele ipotecare şi, implicit, toate marile instituții financiare au majorat ratele ipotecare, în ultima lună. Dobânda Anuală Efectivă (DAE) sub 9% a dispărut, și tot mai multe bănci ungare încep să propună oferte care pornesc de la 10%, relatează portalul de știri ungar specializat, Bank360.hu, prezentând creșterile de dobânzi ale băncilor ungare. Jumătate dintre băncile mari oferă acum rate de peste 10%. Potrivit calculelor portalului de specialitate, de la accelerarea majorării dobânzilor băncii centrale în februarie, rata lunară de rambursare a unui credit imobiliar de 20 de milioane pe 20 de ani a crescut cu 40%. În februarie, un astfel de împrumut putea fi contractat cu o rată de 128 mii de forinți, și o DAE de 4,78%, dar acum în cel mai bun caz este de 178 de mii de forinți pe lună, cu o dobândă anuală de 9,24%. Singura excepție este Oberbank-ul, una dintre instituțiile financiare ungare mai mici, care nu a majorat dobânzile, ci le-a redus. În cazul său, însă, acest lucru înseamnă mai degrabă că a încercat să facă mai atractive ofertele sale mai scumpe. În urma reducerilor de dobândă, rata dobânzii de tranzacționare pentru creditele ipotecare rezidențiale se situează între 11,15 și 13,95 %, în timp ce rata dobânzii pentru creditele ipotecare deschise se situează în prezent între 13,25 și 14,45 %.