Pixar concediază 14% din angajaţii săi pentru a se concentra asupra filmelor de animaţie

Studioul Pixar , deţinut de grupul Disney, a început marţi să concedieze 14% din angajaţii săi, anunţând totodată că renunţă la producţia de conţinuturi special create pentru platforma de streaming Disney+ cu scopul de a se concentra asupra producţiei de filme de animaţie, informează AFP, potrivit Agerpres.

În total, 175 de persoane sunt vizate de aceste concedieri, un număr mai mic decât ceea ce se anticipase iniţial atunci când, la începutul acestui an, grupul american a anunţat că doreşte să reducă cheltuielile asociate cu studioul Pixar.

Într-un e-mail intern ce a putut fi consultat de jurnalişti de la cotidianul The New York Times, preşedintele Pixar, Jim Morris, le-a explicat angajaţilor că studioul doreşte "să se concentreze din nou pe filme".

Studioul Pixar, considerat multă vreme o entitate de neatins din portofoliul grupului Disney, a ajuns să se afle în dificultate după eşecul filmului "Lightyear", lansat în 2022 şi dedicat unuia dintre personajele principale din filmele francizei "Toy Story". Acea peliculă a obţinut încasări de doar 226 de milioane de dolari în box-office-ul mondial în contextul în care bugetul său a fost de 200 de milioane de dolari.

În anul următor, "Elemental" a dezamăgit la rândul său, cu încasări de aproximativ 500 de milioane de dolari şi un buget de producţie aproape identic.

În aceeaşi perioadă, Pixar a produs mai multe seriale de animaţie pentru a consolida oferta platformei de streaming Disney+ după lansarea acesteia, cum ar fi "Cars on the Road", inspirat de trilogia "Cars", şi "Dug Days", al cărui protagonist este câinele din filmul "Up".

Lansarea filmului "Inside Out 2"

Studioul Pixar speră să aibă din nou succes odată cu lansarea filmului "Inside Out 2", care le va permite spectatorilor să urmărească din nou aventurile personajului Riley, devenită între timp adolescentă, precum şi cu filmul "Elio", ce spune povestea unui băiat care are probleme de integrare la şcoala lui şi care devine ambasador al Terrei în faţa unor civilizaţii extraterestre. Acest lungmetraj animat urmează să fie lansat în 2025.

Grupul Disney s-a lansat într-o cursă de reducere a costurilor pentru toate filialele sale anul trecut, odată cu revenirea în funcţia de CEO a fostului său director general, Bob Iger, fapt ce a dus la concedierea a peste 8.000 de persoane - în principal în diviziile media, deci inclusiv platforma Disney+.

În al doilea trimestru al exerciţiului financiar eşalonat, grupul american a anunţat că, pentru prima oară, serviciul său de streaming a generat profit, după ce înregistrase doar pierderi de la lansarea sa din 2019.

Profitul net al grupului Disney a scăzut totuşi la 216 milioane de dolari, comparativ cu 1,5 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă din 2023, în principal din cauza deprecierii activelor şi în pofida creşterii cifrei sale de afaceri.