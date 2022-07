Placebo, în concert la Romexpo

Cunoscuta trupă britanică Placebo concertează miercuri, la Bucureşti, în aer liber, în Parcarea C de la Romexpo, în cadrul "Never Let Me Go Tour".

În deschidere vor cânta două trupe din Italia - Black Magic Trees şi Red Roll.

Accesul în spaţiul concertistic se va face prin Intrarea C, din Bulevardul Expoziţiei, începând cu ora 18,00, iar concertele vor începe de la ora 19,00, potrivit Agerpres.

Primii care vor urca pe scenă vor fi cei de la Red Roll, care vor concerta în intervalul orar 19,00-19,30, urmaţi de Back Magic Trees între 20,00-20,45.

Placebo sunt aşteptaţi să urce pe scenă la ora 21,15, urmând să cânte până la ora 23,00.

Din show-ul de la Bucureşti al britanicilor nu vor lipsi piese precum "Forever Chemicals", "Beautiful James", "Happy Birthday in the Sky", "Bionic", "One of a Kind", "Too Many Friends", "Went Missing", "Infra-red" sau "Running Up That Hill (A Deal With God), piese aflate şi în setlistul concertului din 7 iulie, de la Kobetamendi, Bilbao, Spania

Bilete pentru concertul Placebo de la Romexpo pot fi achiziţionate la preţurile de 174 lei - Bitter End (C), 274 lei - Meds (B), 344 lei - Special K (A), şi 444 lei - VIP.

Spectatorii care vor participa la concertul Placebo nu vor avea voie să intre în spaţiul concertistic cu sticle, conserve, mâncare sau băuturi de orice fel, artificii, arme, obiecte periculoase, obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser), umbrele, aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil), aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale, animale de companie. Persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

La intrarea în perimetrul evenimentului toţi participanţii vor fi percheziţionaţi de agenţii de securitate.

Organizatorii informează publicul participant că spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

Copiii sub 7 ani au acces gratuit însoţiţi de un adult posesor de bilet valabil. Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe bază de bilet şi doar dacă aceştia sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet valid. Organizatorii nu recomandă prezenţa la concert a copiilor fără căşti de protecţie. Zgomotul foarte puternic poate dăuna auzului celor mici.

Următorul concert al britanicilor de la Placebo va avea loc pe 21 iulie, la Malakasa, Grecia.