PLÂNGERE PENALĂ Dacian Cioloș și Raluca Prună sunt vizați

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a declarat că săptămâna viitoare va depune o plângere penală împotriva fostului ministru al Justiției, Raluca Prună, și a fostului premier Dacian Cioloș, deoarece ei sunt răspunzători pentru Ordonanța 6/2016, cea care a stat la baza protocolului PG-SRI.

„Ultimul protocol urmare a ordonanței dată de doamna Prună ordonanța 6/2016. Aici eu introduc un alt termen - doamna Prună și domnul Cioloș sunt, după părerea mea, doi infractori. Această ordonanță adaugă și modifică legea de funcționare a SRI legea 14/1992 - printr-o ordonanță de urgență, ei modifică o lege de funcționare a unui SRI precăzut constituțional. Au făcut acest lucru ilegal. Luni, marți vom depune o plângere penală împotriva domnului Cioloș și a doamnei Prună care trebuie să răspundă, pentru că au încălcat drepturile și libertățile cetățenilor dând această ordonanță și transfomând SRI prin ordonanță (...) Ei în plin scandal au decis, ca și cum am da noi ordonanță: Mergeți la Canal. Au zis: Nu, SRI poate face acte de cercetare penală”, a declarat duminică Daniel Dragomir, la B1TV.

Citește și: Dezvăluire grea! Cine este cuscrul lui Liviu Dragnea și cu ce se ocupă tatăl miresei lui Ștefan Valentin Dragnea

Directorul SRI Eduard Hellvig a spus, în urmă cu câteva zile, că a încheiat protocolul secret din 2016 în baza legii și că l-a denunțat la scurt timp pentru că putea să aplice legea și fără a se stabili prin protocol relaționarea dintre Parchet și Serviciu.

"Trebuie să fii rupt de realitatate să mă acuzi că am ceva de ascuns cu protocoalele, în condițiile în care am ordonat auditul cu privire la existența protocoalelor inainte ca subiectul să fie în dezbatere publică. S-a presupus că e un abuz al SRI. Personal, înțeleg ce înseamnă abuzul statului împotriva cetățenilor săi și voi lupta până în ultima zi împotriva abuzurilor, indiferent de cine le face.(...) De ce l-am semnat? Ordonanța 6 din 2016 a impus să semnăm protocolul cu instituțiile statului pentru exercitarea atribușiilor noastre. De ce l-am denunțat? Am spus mai devreme, auditul intern a arătat că putem să ne exercităm atribuțiile în baza legii fără aceste protocoale asigurând securitatea națională a României. Personal, nu am nimic de ascuns. E un proces de transparență și normalitate pe care l-am inițiat chiar dacă legea nu ne obliga acest lucru", a declarat Eduard Hellvig, directorul SRI.

Citește și: Atenție! Boala ar putea fi transmisă pe apă

Ordonanța de urgență nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal a intrat în vigoare în perioada Guvernului premierului Dacian Cioloș, fiind contrasemnată de Raluca Prună, ministru al Justiției la acea vreme.