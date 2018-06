Planul lui Gigi Becali prin care va câştiga Liga Campionilor: 'Fac rugăciune - Doamne, vreau...Dumnezeu prima dată pregătește'

Gigi Becali şi-a reafirmat dorinţa de a câştiga Liga Campionilor şi a spus că Dumenzeu îi va împlini visul, pentru că se va ruga tot timpul.

"Când am intrat în fotbal, tot aşa părea utopie ca noi să mai avem echipă în Liga Campionilor. Şi am spus atunci şi Dumnezeu aşa a făcut, că a tras la sorţi prima calificare, Real Madrid la Bucureşti. Pare utopie, e adevărat, dar eu o să fac rugăciune. Fac rugăciune: Dumnezeu prima dată pregăteşte. Dumnezeu ţi-l dă pe Man, ţi-l dă pe Coman, ţi-l dă pe Moruţan, ţi-l dă pe Tănase, ţi-l dă pe Nedelcu. El pregăteşte când vrea să împlinească voia ta. După doi-trei ani, face puterea şi puterea cu puţin noroc după aia, că pune puţin mâna, că nu poate să facă minuni să câştigi Liga Campionilor acum, dar el pregăteşte, creează puterea. După ce face puterea, îi dă şi minte lui Gigi Becali cum trebuie să facă şi înţelepciunea şi gata. Vinde şi un jucător cu 100 de milioane, mai întăreşte echipa, creşte salariile la jucători la 500-600-700.000 pe lună, că altfel nu poţi să-i ţii. Man acum e cu ochii pe el toată lumea. Peste doi ani îi dau 500.000 lui Man ca să-l ţin. Aşa lucrez eu. Am văzut eu cine face diferenţa la campioantul ăsta mondial. Face diferenţa munca şi munca, şi munca, şi munca şi iar munca. Avem calitate la echipă, Man, Tănase, Coman, Moruţan, super de calitate, şi Qaka. Toată echipa echipa o să fie lider de echipă. Toţi şase vor fi lideri, în frunte cu Pintilii, Qaka, Moruţan...", a declarat Becali, la Pro X.

El a afirmat că mijlocaşul ofensiv Alexandru Băluţă a fost transferat de CSU Craiova la Slavia Praga pe 2,2 milioane de euro, nu pe trei milioane de euro.

"Ce rău îmi pare de Băluţă! Pentru că dacă ştiam că-l dă cu 2,2 milioane îl luam eu. Dădeam 2,2 milioane pe Băluţă. Eu aşa ştiu, că l-a dat cu 2,2 milioane", a precizat Becali.