Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice va fi supus dezbaterii în două luni

Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice ar putea fi pus în dezbatere publică în aproximativ două luni, a declarat, marţi, Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei.

"Lucrăm la planul naţional integrat de energii şi schimbări climatice. Sperăm ca draft-ul acestui plan să fie pus în dezbatere publică în aproximativ două luni de zile. Avem suportul Comisiei Europene, suportul unor consultanţi care fac şi modelarea pe un model matematic", a spus Dan Drăgan, la conferinţa "România şi noua ordine energetică europeană", eveniment organizat de Curs de Guvernare, conform agerpres.

De asemenea, el a fost întrebat despre tehnologia CCS (carbon capture and storage - n.r.) a dioxidului de carbon.

"Cu siguranţă este nu doar o provocare pentru România, pentru toate ţările din Uniunea Europeană şi nu doar din Uniunea Europeană partea de captare şi stocare a carbonului şi chiar utilizarea lui. În acest scop, în Planul Naţional Integrat de Energie şi Schimbări climatice va fi un capitol dedicat tehnologiilor de de captare şi utilizare a carbonului. Iar datorită faptului că această tehnologie la acest moment nu este comercială în piaţă şi nu poate fi susţinută singură, avem în fondul pentru modernizare, am prevăzut de acum un an şi jumătate, când am creat acest fond prin ordonanţa 60, când am implementat acest fond în România, o direcţie de investiţii care se numeşte Captarea şi utilizarea carbonului. Şi aici nu ne referim doar la captarea din capacităţile de producţie care vor folosi în continuare combustibili fosili solizi sau gazoşi, ne referim şi la partea industrială şi folosirea acestui carbon, în utilizarea cu metanolul şi obţinerea unor produse în industria chimică. Sunt proiecte în derulare, chiar cunosc unul dintre aceste proiecte în Marea Britanie şi chiar un transfer de know-how se doreşte şi de tehnologie în România în industria chimică pentru a putea capta carbonul şi a-l utiliza în produse sustenabile, pentru mediu", a explicat Drăgan.Pe partea de stocare a carbonului, acesta a afirmat că a existat un proiect, Getica, despre ca a menţionat că va trebui reluat, reanalizate posibilităţile şi sursele pe care le avem la dispoziţie pentru a realiza această captare."Deci sunt multe lucruri care se discută, inclusiv avem văzut un proiect şi analizăm un proiect din Statele Unite pentru stocarea hidrogenului într-o salină. Există şi această tehnologie în curs de dezvoltare şi iarăşi important, la toate sursele de stocare nu ne referim doar la baterii. Dorim ca în cadru schemei pe care o elaborăm şi a ghidului să folosim toate tehnologiile de stocare care sunt disponibile şi care pot aduce un aport la echilibrarea şi funcţionarea în siguranţă a Sistemului Energetic Naţional", a declarat Dan Drăgan.