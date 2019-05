Planurile lui Rednic pentru Dinamo - O să încerc să nu aduc jucători de la echipe care retrogradează

Antrenorul Mircea Rednic a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că va încerca să nu transfere jucători de la echipe care retrogradează potrivit news.ro

"Era bine să terminăm mai devreme, să aibă şi jucătorii mei un pic de vacanţă. Nu-l vreau nici pe Marc, nici pe Ropotan. Sunt jucători care au fost la Dinamo, jucători buni, jucători cu care am lucrat, dar nu sunt pe lista mea. V-am spus data trecută că facem eforturi să-l păstrăm pe Mandanda şi astăzi a apărut că pleacă. Avem discuţii cu mulţi jucători, dar nu vor veni mai mulţi de 4-5 până pe data de 17 iunie, când începem pregătirea, după care vreau să completăm lotul cu 2-3 jucători împrumutaţi. Nici nu vor pleca nouă jucători, cum s-a scris. Mai sunt trei meciuri, se pot întâmpla multe, se pot schimba multe, totul depinde de evoluţia lor. Eu vreau ca 90 la sută să plec în Spania cu lotul cu care vom aborda sezonul viitor. Cele zece la sută, vreau să aduc jucători sub formă de împrumut, jucători cu calitate, care să facă diferenţa şi să-mi creeze şi concurenţă în lot. Cu tot respectul pentru el, nu mi l-aş dori pe Teixeira. L-am avut la Petrolul, este un jucător foarte bun, dar nu mi l-aş dori, pentru că are o vârstă, nu mi-aş dori un jucător ca Teixeira. O să încerc să nu aduc jucători de la echipe care retrogradează. Unii jucători când să vină la Dinamo, le creşte cota, aşa, dintr-o dată, şi valoarea, şi cota. Vin de la echipe la care nu au fost plătiţi şi se chinuiesc acolo şi plâng că nu au bani nici de benzină şi când le propui să joace... Una e să pleci de la... nu dau exemple, alta e când pleci de la Dinamo. Dinamo o să fie altceva. Suntem pe primul loc, în spatele nostru e Mediaşul, care a investit, are lotul mult mai omogen, jucătorii au prins cel puţin o perioadă de pregătire, Iaşiul la fel, Botoşaniul la fel. Noi, o echipă formată în iarnă, când au venit 14 sau 15 jucători şi suntem pe primul loc. Şi am plecat şi în urma lor cu vreo două puncte. Deci se poate. Campionatul se câştigă contra echipelor mici", a declarat Rednic.

Tehnicianul dinamovist a afirmat că Mihai Teja, demis de la FCSB, nu mai poate să-i fie secund, cum s-a întâmplat la Mouscron. Rednic crede că întrecerea internă ar fi mai interesantă cu Marius Şumudică.

"Mihai nu mai poate să fie asistentul meu, în România. În străinătate, el a venit şi o să mai vină, dacă s-ar putea să plec eu peste doi ani. Mihai a demonstrat că este un antrenor foarte bun. Îmi pare rău că nu a reuşit. V-am spus că Şumudică este un antrenor bun, dar unde ar putea să vină în România? Numai la Steaua. Depinde ce vrea el, vrea să câştige bani sau vrea să câştige trofee. La anul Dinamo e favorită, nu mai e Steaua. Dinamo e favorită la anul, dar ar fi mai interesant campionatul cu Şumudică la o echipă din România

Dinamo va evolua, miercuri, de la ora 21.00, pe teren propriu, cu Poli Iaşi, în etapa a XII-a a play-out-ului Ligii I.