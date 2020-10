Plăţile la ANAF amânate de firme au ajuns la 16,15 miliarde lei, anunță Florin Cîțu

Obligaţiile fiscale totale amânate la plată de către firme, fără dobânzi şi penalităţi, în baza facilităţilor acordate de Guvern în luna martie, a ajuns la 16,15 miliarde lei, a declarat luni ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, care a anunţat că pachetul de susţinere a economiei este acum de aproape 6% din PIB.

”În ceea ce priveşte pachetul de susţinere al economiei - pentru că au tot fost discuţii şi am văzut în spaţiul public informaţii false, că ar fi fost un pachet mic şi nu ar fi ajutat economia - astăzi pachetul este aproape de 6% din PIB şi avem o informaţie care este revizuită faţă de ce am publicat eu în week-end, deci bani care au fost injectaţi suplimentar în economie. În primele nouă luni de zile, suma este de 36,3 miliarde de lei, deci nu 34,5 miliarde lei. Sumele au fost revizuite în sus, mai multe sume au rămas în economie prin măsurile fiscale. În week-end am spus 14,4 miliarde lei. Suma la 30 septembrie este de 16,15 miliarde lei, bani care au rămas la companii prin măsurile fiscale, prin amânăre la plată. Aceşti bani sunt la companii în urma măsurilor fiscale”, a anunţat luni ministrul Florin Cîţu.

Mai sunt 250 milioane lei bani rămaşi la companii în urma bonificaţiilor la plata impozitului pe profit, 3,2 miliarde lei rambursări de TVA, în plus faţă de anul trecut.

”Din cauza crizei economice prin care trecem, am încasat mai puţin la TVA faţă de anul trecut cu 2 miliarde de lei, am restituit mai mult cu 3,2 miliarde lei”, a afirmat oficialul.

De asemenea, 6,9 miliarde lei în plus sunt banii investiţi în economie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Suma investită de Guvern în economie în primele nouă luni este de 30 miliarde lei, mai mult decât în oricare alte nouă luni în ultimii zece ani şi mai mut decât în tot anul 2016 ori în 2017, notează news.ro.

9,8 miliarde lei sunt cheltuieli legate direct de criza din sănătate, adică 1% din PIB.

3,3% din PIB au fost bani injectaţi în economie, a afimat ministrul.

”Mai sunt 30 de miliarde lei garanţii ale Guvernului pentru împrumuturile pe care le iau companiile private şi bani care ajung iarăşi în economie. Deci pachetul este în acest moment de 6%. Estimez că până la finalul anului va depăşi 7% din PIB. Este unul din cele mai generoase pachete de investiţii în economia României”, a mai spus Cîţu.

De asemenea, luni şi joi au loc licitaţii pentru a ne finanţa de pe piaţa financiară, pentru a finanţa deficitul bugetar.

Cîţu a mai spus că în şedinţa de Guvern de joi va fi citit în primă lectură proiectul privind eşalonarea datoriilor care au fost acumulate pe perioada stării de urgenţă, de la început şi până la 25 octombrie.

”Aceste datorii vor fi amânate pe o perioadă de 12 luni. Eşalonarea se va acorda în termen de cel mult cinci zile pe baza unei cereri la care se anexează propunere de grafic, fără a fi necesară constituirea de garanţii”, a precizat Cîţu.

Ministrul a subliniat că autortăţile vor să se asigure că toate companiile vor depăşi această perioadă dificilă.

Cererile de eşalonare vor putea fi depuse până la 15 decembrie 2020 inlusiv.

Tot în şedinţa de Guvern de joi, aceeaşi ordonanţă va avea în primă lectură şi scurirea de impozit specific pentru HoReCa, care se va prelungi până la finalul anului.