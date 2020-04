Plecare SURPRIZĂ la Federaţia australiană de rugbz - Preşedintele executiv al instituţiei a renunţat la funcţie

Preşedintele executiv al Federaţiei australiene de rugby, Raelene Castle, a anunţat joi că şi-a înaintat demisia din funcţie, afirmând că ''nu mai era dorită'' de conducere pe fondul crizei financiare cauzată de pandemia de coronavirus, scrie Reuters, citată de Agerpres.

''Îmi place rugbyul la toate nivelurile şi întotdeauna voi iubi 'codul' jucătorului de rugby, dar şi oamenii cu care am avut onoarea să lucrez. Am încercat să servesc cât am putut de bine interesul acestui sport. În ultimele ore însă mi-am dat seama că cei din conducerea Federaţiei au ajuns la concluzia că eu nu mai pot fi de folos în continuare, i-am anunţat că demisionez'', a afirmat Castle.

La finalul lunii trecute, Federaţia de rugby din această ţară anunţa că trei sferturi din personalul său a fost plasat în şomaj parţial, până la 1 iulie, pe fondul temerilor privind pierderile financiare uriaşe generate de pandemia de coronavirus care a oprit întrecerile sportive la nivel mondial.

Este "cea mai dificilă decizie din istoria acestui joc", declara atunci chiar Raelene Castle.

"Deşi extrem de dureroase, aceste măsuri sunt necesare pentru a asigura că sportul rămâne viabil din punct de vedere financiar şi pentru ca noi să putem ieşi din această criză mondială deplin operaţionali şi pregătiţi pentru a demara imediat reconstrucţia", spunea Castle, al cărei salariu anual de 450.000 de euro urma să fie redus la jumătate.

Ea preciza că rugbyul australian a fost puternic afectat de suspendarea sezonului din Super Rugby, competiţia care reuneşte francize din Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Argentina şi Japonia, după doar şapte etape.

Castle a fost una dintre vocile cele mai critice la adresa jucătorului Israel Folau, concediat de la prima reprezentativă a Australiei după declaraţiile homofobe făcute anul trecut.