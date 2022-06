Plecat din USR, alături de Dacian Cioloș, Pîslaru admite: ieșirea USR de la guvernare a fost o greșeală

Eurodeputatul Dragoş Pîslaru, demisionar din USR şi cofondator al partidului REPER, afirmă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că ieşirea USR de la guvernare afost o greşeală, fiind o acţiune mult prea impulsivă. Pîslaru consideră că maturitatea şi responsabilitatea politică înseamnă să te gândeşti mai mult la consecinţe în cazul în care iei o decizie, chiar dacă aceea pare corectă în momentul respectiv, informează News.ro.

”Acuma de ce zic că a fost o greşeală, nu neapărat indignarea noastră a fost greşită în acel moment, indignarea fost foarte corectă, dar, dacă am fi stat şi am fi încercat să gândim un pic că vom ajunge într-un scenariu în care să avem o coaliţie PNL-PSD...(...) Uitându-ne acuma în retrospectivă, cred că a fost o greşeală. Cred că am reacţionat poate prea impulsiv în acel moment şi acuma, cu siguranţă, cred că una din lecţiile învăţate este să te gândeşti foarte, foarte mult la consecinţele pe care acte care par corecte la momentul respectiv le pot avea”, a mai afirmat Dragoş Pîslaru.