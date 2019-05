Ploieștiul vrea să se modernizeze cu fonduri europene

Fosta ministră a fondurilor europene și actuală candidată pentru alegerile europarlamantare din partea Partidului Social Democrat, Rovana Plumb s-a aflat în scop electoral la Ploiești, unde a prezentat cetățenilor orașului oferta pentru europarlamantare a partidulului său.

Alături de Rovana Plumb s-a aflat viceprimarul orașului, Cristian Ganea, membru PSD și el: „Organizația municipală și județeană a partidului nostru o susține fără rezerve pe Rovana Plumb. Ca ministru al fondurilor europene a făcut treabă foarte bună. Cu prilejul vizitei în Ploiești, am încercat să profităm de expertiza domniei sale, discutând despre cum am putea, ca primărie, suplimenta fondurile europene și, mai ales, cum am putea moderniza orașul cu ele”, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.