PLUS s-a SUCIT: Anunț CRUCIAL despre protocolul cu USR

Biroul Național al PLUS a decis, luni, să propună USR să revină la forma inițială a protocolului Alianței cu privire la criteriile de integritate. Conducerea partidului lui Dacian Cioloș reiterează necesitatea organizării alegerilor anticipate, în contextul evoluțiilor în coaliția PSD-ALDE.

„Biroul Național al PLUS a decis, în ședința de luni, 26 august, următoarele:

1. Luând în seamă degringolada actualei guvernări, Biroul Național al PLUS a reiterat necesitatea organizării unor alegeri anticipate. Membrii Biroului Național al PLUS consideră că situația catastrofală în care actuala guvernare a coaliției PSD-ALDE a adus țara reclamă o relegitimare la urne a majorității. Este nevoie de un guvern care să aibă susținere clară în Parlament, pe baza votului cetățenilor. România are nevoie de un proiect clar de guvernare, cu viziune pe termen lung. Falimentul statului ne arată că orice fel de improvizații și guvernări fără viziune dăunează interesului general. Este nevoie de deplina înțelegere a rolului Alianței USR PLUS mai cu seamă în aceste momente critice pentru România.

2. Validarea rezultatului deliberării din cadrul Consiliului Național PLUS, în sensul revenirii la forma inițială a propunerii de protocol în ceea ce privește criteriile de integritate. Biroul Național al PLUS a decis să mandateze președintele PLUS, Dacian Cioloș, să semneze în această formă protocolul politic cu USR, membrii Biroului Național al PLUS exprimându-și dorința ca protocolul politic să fie semnat cât mai curând posibil.

3. Biroul Național al PLUS le mulțumește organizațiilor PLUS, membrilor și simpatizanților PLUS care au semnat deja pentru susținerea lui Dan Barna la președinția României și îi încurajează și pe ceilalți membri, dar și simpatizanți să o facă.

4. Mandatarea lui Dacian Cioloș ca, în campania electorală din această toamnă, să prezinte opțiunile viitoare de guvernare, în tandem cu Dan Barna”, au transmis reprezentanții PLUS, într-un comunicat de presă remis redacției STIRIPESURSE.RO.

