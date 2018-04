PMB: Construirea pistelor pentru biciclete este una dintre masurile importante de reducere a traficului prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila

Construirea pistelor pentru biciclete este una dintre masurile importante de reducere a traficului prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila.

In ceea ce priveste traseele pietonale si pentru biciclete Bucuresti-Ilfov, a fost aprobat in Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanta de 67 km, proiect in valoare de 10 milioane de euro care va fi demarat anul acesta.In total, vor exista 240 de km de piste pentru biciclete in Bucuresti, iar construirea acestora va continua si in anul urmator. Potrivit HCGMB nr. 61/21.02.2018, proiectul cuprinde patru trasee, pe o distanta de 63,5 km, ocupand o suprafata totala de aproximativ 201000 mp. Este o prima etapadintr-un proiect mai amplu, de 240 km.Executia primului lot, de 63,5 km, poate demara in luna iunie a acestui an.In acest moment, Primaria Capitalei se afla in etapa de obtinere a avizelor.Aceste piste vor fi realizate de Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje.Cele patru trasee sunt:ˇ Traseul 1- Piata Victoriei- Bd. Aviatorilor- Bd. Beijing- strada Nicolae Caranfil- Sos. Pipera- strada Alexandru Serbanescu- Bd. Aerogarii- DN1- Piata Presei Libere- Sos. Kiseleff- Bd. Constantin Prezanˇ Traseul 2- Piata Victoriei- Bd. Iancu de Hunedoara- Sos. Stefan cel Mare- Sos. Mihai Bravuˇ Traseul 3- Calea Victoriei- Bd. Regina Elisabeta- Splaiul Independentei- Bd. Natiunile Uniteˇ Traseul 4- Piata Libertatii- Piata Constitutiei- Bd Unirii- Bd. Decebal- Bd. Basarabia- Stadionul NationalDe asemenea, Primaria Capitalei urmareste introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de statii de inchiriere, parcari si achizitionarea de biciclete pentru utilizare de catre public care se materializeaza in anul 2018- prin acordarea a 30.000 de vouchere pentru locuitorii Capitalei).