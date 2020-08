PMP dă lovitura: fostul mare internațional Dorinel Munteanu intră în armata lui Băsescu

Fostul mare internațional român Dorinel Munteanu a intrat în PMP și va deschide lista de consilieri locali la Galați. Dorinel Munteanu a fost antrenorul care a câștigat titlul de campioană cu Oțelul Galați.

”De astazi, marele campion Dorinel Munteanu face parte din echipa P.M.P. Galati. Este o bucurie si o onoare pentru noi sa ii oferim oportunitatea de a deschide lista propusa de P.M.P. pentru Consiliul Municipiului Galati. Numele lui Dorinel Munteanu este sinonim cu excelenta in sport si cu perioada de glorie a echipei Otelul Galati. Ne-a facut campioni in 2011 si, pentru o perioada, le-a insuflat oamenilor mandria de a spune ca sunt din Galati. Este exponent al Generatiei de Aur a Nationalei Romaniei si numele lui a fost scandat cu admiratie pe cele mai mari stadioane ale lumii. “Neamtul” e adoptat de Galati de mai bine de 10 ani. Este orasul unde a inregistrat cele mai importante performante ca antrenor, orasul unde este iubit si respectat asa cum merita.

De ce Dorinel Munteanu? Consecventa, disciplina si spiritul de campion il vor ajuta sa invinga in orice domeniu.

Ce anume cauta Dorinel Munteanu in politica? Cu siguranta nu bani, nu glorie, nu functii. Nu a fost usor sa il convingem sa ni se alature, dar dragostea pentru Galati si pentru Otelul au fost determinante. Dorinel stie ce este administratia, ce inseamna gestionarea proiectelor si a banilor, dar stie si ce este pasiunea.

Suntem convinsi ca, impreuna cu echipa P.M.P., va face performanta si in Consiliul Local Galati!

Toti pentru Galati! Toti pentru Romania!”, arată cei de la PMP.