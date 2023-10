PMP iese la atac! 'PSD şi PNL au oferit pensii speciale și şi-au primit răsplata- taxe şi impozite majorate'

„Acest guvern al neputinţei îngenunchează România. PSD şi PNL au oferit ieri pensii speciale până în 2063, iar astăzi şi-au primit răsplata: liber la taxe şi impozite majorate”, transmit liderii PMP într-un comunicat.

„PSD şi PNL, sub forma unei alianţe a neputinţei, au demonstrat cu prisosinţă că acum, mai mult ca niciodată, primează interesul de partid faţă de cel al cetăţenilor. România, sechestrată de propriile lor interese, va plăti până în 2063 pensii speciale, de cel puţin 1,5% din PIB, în timp ce românii vor fi buni de plata acestora, sub forma taxelor şi impozitelor majorate din plin de către actuala coaliţie de guvernare. În mai puţin de o săptămână am putut observa cum o ţară întreagă a fost victima unor politruci care au dat mână liberă cheltuirii banului public pentru bunăstarea unor categorii speciale, în timp ce majoritatea românilor vor primi taxe, impozite, facturi, rate la bancă cu mult peste nivelul de suportabilitate al milioanelor de familii aflate deja la limita subzinstenţei”, potrivit unui comunicat de presă.

PMP reia recomandarea pentru specialiştii PSD şi PNL: în vreme de criză, taxele şi impozitele nu se majorează

„Soluţia corectă este digitalizarea ANAF, scăderea evaziunii şi nu creşterea taxelor şi impozitelor. PMP susţine demersul USR de a depune moţiune simplă împotriva ministrului de Finanţe, Marcel Boloș, unul dintre cei care au dus România pe marginea prăpastiei.

Soluţia la acest guvern al neputinţei este o alianţă de dreapta care să stabilizeze România şi să ofere românilor încrederea că ne îndreptăm spre drumul cel bun”, se menționează în finalul comunicatului.