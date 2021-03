Pneumologul Flavia Groșan și-a dezvăluit o parte din schema de tratament: 'Covid-ul este o răceală fițoasă'

Medicul pneumolog Flavia Groșan care afirmă că a vindecat aproape o mie de pacienți Covid fără o zi de spitalizare, doar cu medicație pentru pneumonie, a afirmat joi la Antena 3 că în schema ei de tratament sunt incluse Claritromicina, Ventolin-ul și Flixotide. Doctorița este cercetată de Colegiul Medicilor pentru că a pus la îndoială schemele oficiale de tratament aplicate în spitale bolnavilor Covid.

„În zece zile pacientii mei sunt ok, mai stau 4 zile in izolare dupa care isi reiau activitatea. Sunt mii si mii de pacienti pe care i-am tratat. Stiu 3 cazuri care au ajuns in spital, nu sunt perfecta. Claritromicina este vedeta, dar nu poate singură, are nevoie de adjuvant. Regina este Ventolin, regele este Flixotide. Schema nu este bătută în cuie, o adaptam la pacient. Unde este nevoie, un pic de hidrocortizon. Covid-ul este o raceala zdravana, mai fitoasa asa, un virus un pic mai agresiv, simptomele sunt un pic mai brutale. Trebuie tratat de la primul simptom, intri pe tratament sa nu-i dai voie sa coboare. Rolul schemei mele este antiinflamator sa limitez raspandirea Covid-ului. Eu asa am tratat Covid, in stilul asta”, a declarat pneumologul, joi seară, la Antena 3.

Medicul pneumolog atrăgea recent atenția să supradozajele de oxigen administrate în spitale provoacă edem cerebral, aceasta fiind una dintre cauzele deceselor pacienților.

”În saturațiile de oxigen de peste 80% eu mă duc cu doze foarte mici de oxigen, 2-3 litri pe minut și timp scurt pe zi, 4-5 ore. Oxigenul în exces inhibă creierul, pentru că normal creierul controlează organismul, nu un aparat. Eu aici nu am fost de acord cu ei deloc, cu dozele foarte mari de oxigen pe care le administrează, cu 20 de litri îi bagă în acidoză, în edem cerebral. Pentru că ei nu sesizează că oxigenul ține saturația, dar crește în același timp dioxidul de carbon în creier și fac edem cerebral și mor. Eu mă duc pe medicație ca să controlez saturația din oxigen. Oxigen foarte puțin și apoi la plimbare. Heparina mea este plimbarea, obligatoriu, un minut pe oră te plimbi, masă-pat, masă-geam, masă-bucătărie. Eu nu dau heparină pentru că mi-e frică să nu facă hemoragie alveolară, pentru că pacienții intră pe picioarele lor și se degradează extraordinar de repede, în 3-4 zile ei sunt în ATI. Dacă eu mă sperii la 80% saturație atunci mă las de meserie, iar ei sub 90 îi bagă în spital. Am avut un pacient de 50 de ani cu 65% saturație. Medicul de familie a trimis salvarea după el, dar omul a spus că preferă să moară acasă decât să se ducă în spital și a apelat la mine. Am reușit să îl vindec fără spitalizare și doar cu o doză mică de oxigen. M-am dus pe medicație calm, frumos până când l-am vindecat. Dacă se ducea în spital îl intubau pe loc”, ne-a declarat medicul pneumolog-bronholog Flavia Groșan.

Administrarea Kaletrei și a Codeinei în Covid este considerată o mare greșeală de către medicul Flavia Groșan, pentru că acestea agravează boala.

”Norocul a fost cu câteva asistente, pe care eu le consider eroine, făceau cu ochiul bolnavilor să nu ia Kaletra și să arunce medicamentele. Apoi intrau doctorii în salon și întrebau de ce nu au diareee și de ce se simt bine pacienții. Aceste asistente au salvat viața bolnavilor. Le mai dau în spitale și Codeină să oprească tusea și toate secrețiile rămân în plămâni, ei zic că sunt cheaguri, eu zic că sunt secreții inflamatorii, saturația începe să scadă, devin agitați că nu pot respira, îi sedează, îi pun pe mască și după care Dumnezeu cu mila”, a mai afirmat medicul Flavia Groșan.