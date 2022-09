Dihonie în PNL / Roberta Anastase, atacată dur de Andrei Voloșevici: 'Eu înţeleg că nu mă mai iubeşte, dar un senator care dezinformează e jenant. Rușinică!'

Primarul municipiului Ploieşti, liberalul Andrei Volosevici, lansează un atac dur la adresa preşedintelui PNL Ploieşti, senatorul Roberta Anastase, după ce aceasta a postat pe Facebook un mesaj în care afirma că a insistat pe lângă edil cu privire la construcţia unei creşe. Primarul cataloghează drept ”jenantă” atitudinea şefei sale de partid, potrivit News.ro.

”Pare că începe să devină un obicei aşa... jenant, pentru o persoană din spaţiul public – şi aici mă adresez doamnei senator Roberta Anastase – şi este jenant că pare că nu înţelege exact care-s creşele, care-s programele... Eu aş ruga-o elegant pe doamna să se informeze - ştiu că nu o pasionează foarte mult decât la nivel declarativ administraţia locală – dar după cum ştiţi, ieri am semnat nişte contracte, spun eu, importante: nişte copii din Ploieşti (...) vor merge o creşă nouă. Niciodată doamna Anastase nu s-a rugat de mine ca să facem o creşă. În plus, ceea ce noi am pus oficial pe site-ul Primăriei, ieri, a fost altă creşă decât crede doamna.

Concret, şi vorbim pe documente: în 8 iulie 2021, cu mult înainte să apară pe PNRR Programul cu creşele, Primăria municipiului Ploieşti a făcut solicitare către CNI cu corespondenţă care s-a aprobat, discuţia fiind purtată de nişte consilieri, nu de doamna. Am depus toate documentele la CNI, am ţinut corespondenţă, am mers pe lista-sinteză, după care s-a aprobat. Ce s-a întâmplat? A apărut programul PNRR pe creşe. Nefiind bani la CNI, şi CNI-ul a mutat partea de creşe pe PNRR, dar noi eram anunţaţi că am reuşit să semnăm contractul pe Aleea Strunga. 8 iulie 2021.

Nu are nicio legătură cu povestea pe care o spune doamna senator - şi ruşinică, Roberta! – cu noua depunere, şi de fapt a fost depusă din decembrie de când a apărut programul pe PNRR şi care vizează o construcţie a unei creşe pe Cosminele. Eu înţeleg că nu mă mai iubeşte. Nu m-o mai iubi, asta este, ce să facem? Dar cinstit, totuşi un senator al României care dezinformează, e cam jenant. (...) Doamna senator, cu tot respectul, mai lăsaţi minciunile!”, a afirmat primarul Andrei Volosevici, într-o conferinţă de presă, vineri.

Roberta Anastase a postat, joi, un mesaj prin care distribuia un articol dintr-un ziar local care a publicat un comunicat al municipalităţii prin care se anunţa că Primăria a semnat un contract de finanţare pentru o creşă.

”Mă bucur foarte mult că s-a ajuns în etapa semnării acestor contracte. Îmi aduc aminte ca am avut o discuţie cu ministru dezvoltării, Atilla Cseke, care mi-a atras atenţia ca Ploieştiul era printre puţinele municipii, dacă nu singurul, care nu aplicase pentru acest program naţional. Mi-a luat ceva timp sa îl conving pe primar ca e nevoie de creşe noi în Ploieşti şi ă acest program reprezintă o oportunitate. Ce să mai zic? Totul e bine când se termină cu bine!”, a scris Anastase.