PNL Brăila are doi secretari de stat, la Ministerul Muncii şi la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

Preşedintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, a anunţat că filiala are doi secretari de stat, Florin Sergiu Dobrescu la Ministerul Muncii şi Cătălin Canciu la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, anunță agerpres.

"Poziţia PNL Brăila se întăreşte la centru. În urma rezultatelor foarte bune obţinute de Cătălin Canciu în ultimii ani ca inspectorul şcolar general al judeţului Brăila, am luat decizia de a-l promova pe acesta în funcţia de secretar de stat. La rugămintea mea, domnul Canciu a acceptat să meargă la Bucureşti şi a fost numit astăzi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului. Tot de astăzi, Florin Sergiu Dobrescu, care a fost secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, a fost numit secretar de stat în Ministerul Muncii, în locul ocupat până acum de Cătălin Boboc. Precizez că este pentru prima dată când PNL Brăila are doi secretari de stat în Guvern. Am făcut aceste alegeri cu responsabilitate şi sunt convins că atât domnul Canciu, cât şi domnul Dobrescu vor reprezenta într-un mod onorabil filiala PNL Brăila, dat fiind că s-au dovedit amândoi nişte profesionişti în domeniul lor", a declarat Alexandru Popa într-un comunicat de presă.

Florin-Sergiu Dobrescu are 51 de ani, o carieră de 28 de ani în poliţie, iar în perioada octombrie 2021 - ianuarie 2022 a ocupat funcţia de prefect de Brăila. În februarie 2022 a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului.

Cătălin Canciu are 51 de ani, o carieră de 26 de ani în învăţământ, ca profesor de geografie, iar în ultimii şapte ani a ocupat funcţia de şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila.