PNL cere ca profesorii să intre în ȘOMAJ TEHNNIC: 'Bugetarii care stau acasă din cauza COVID-19 să o facă exact ca privatul'

Florin Roman, liderul deputaților PNL, susține că bugetarii care sunt nevoiți să rămână acasă, din cauza crizei generale de coronavirus, ar trebui să aibă același statut cu angajații din privat care se află într-o situație identică, adică să stea pe șomajul tehnic plătit de stat. El vrea ca toate cadrele didactice fără activitate, precum și personalul auxiliar din învățământ, să intre în șomaj tehnic.

„E un punct de vedere pe care eu îl susțin în interiorul PNL, că această perioadă de criză trebuie suportată de către toți cetățenii români. Avem situații, în sistemul privat, în care unii lucrează și primesc salariul întreg, iar alții și-au redus activitatea și statul le plătește un ajutor de 75%. Eu cred că, într-un mod echitabil și solidar, la fel trebuie procedat și în sistemul public. Adică cei care nu au activitate întreruptă să beneficieze de leafă întreagă, iar cei care stau acasă, din cauza efectelor pandemiei, să primească acel ajutor de șomaj de 75%”, a declarat Florin Roman, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

Întrebat dacă PNL este pregătit să-și asume costul (electoral) ce decurge dintr-o măsură ce amintește de tăierile salariale din timpul crizei economice din 2009, liderul deputaților liberali a răspuns: „Sunt situații total diferite. Traian Băsescu, după criza din 2009, a fost nevoit să taie salariile pe o perioadă nedeterminată. Noi ne propunem să nu tăiem niciun fel de salariu, niciun fel de pensie, ci pur și simplu, pe perioada stării de urgență, când sunt măsuri excepționale luate în cazul privaților, aceleași măsuri excepționale să fie luate în cazul bugetarilor care stau acasă pe perioada stării de urgență”.

„Lumea trebuie să înțeleagă foarte clar că veniturile la bugetul de stat au scăzut, la ziua în care vorbim, față de luna trecută cu 40%. Dacă vom continua în maniera asta, ne vom trezi în luna septembrie că nu vom mai avea venituri în buget din care nu vom mai putea face cheltuielile pe care le presupune statul. Din punctul meu de vedere, trebuie să avem echitate pentru toți românii în astfel de situații, pe perioadă determinată”, a insistat Roman.

Se conturează astfel scenariul sumbru în care trei milioane de români nu vor avea slujbe. Întrebat cum va gestiona Guvernul Orban această uriașă criză socială, Florin Roman a susținut că „suntem pregătiți”.

Acesta a precizat că Executivul analizează deja mai multe variante pentru a face față acestei situații, iar când se va ajunge la concluziile definitive, responsabilii le vor prezenta public: „Eu zic că, din acest punct de vedere, suntem pregătiți. Eu știu câteva măsuri care sunt analizate ca decizii la nivelul Guvernului și eu am mare încredere în Guvern. Cum am știut să gestionăm o situație extrem de dificilă, că lumea uită că am plecat de la același număr de victime ca-n Spania, iar ei acolo se apropie de 5.000, iar noi avem un număr redus de decese. Asta pentru că am luat măsuri din timp, am închis școlile, am închis traficul aerian, traficul feroviar, am redus traficul de frontieră, am făcut tot ce e omenește, măsuri de izolare și de carantină, posibil când alții nici nu se gândeau la așa ceva. Deci eu am încredere în colegii mei. Aceste măsuri vor fi anunțate de colegii mei când vor deveni decizii”.

Întrebat despre situația profesorilor, Florin Roman a arătat că șomajul tehnic ar urma să se aplice și lor ca urmare a închiderii școlilor, în situația în care nu muncesc în perioada în care sunt impuse restricțiile. Multe dintre cursuri, și din mediul preuniversitar și din cel universitar, se desfășoară în mediul online.