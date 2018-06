PNL critică CCR pentru că a publicat motivarea prea repede: 'E o grabă fără precedent, a publicat pe repede înainte, are legătură cu mitingul de sâmbătă'

Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a declarat joi că motivarea Curţii Constituţionale cu privire la revocarea şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a publicat "într-o grabă fără precedent" şi nu are cum să nu se gândească că există o legătură cu pronunţarea unei "anumite" sentinţe vineri şi un miting de sâmbătă.

"Sunt dezamăgită de faptul că CCR a decis pe repede înainte să publice această motivare fără să clarifice situaţia judecătorului Petre Lăzăroiu cu privire la care este o mare nebuloasă. Era important ca CCR să clarifice dacă mandatul acestui judecător a expirat sau nu, pentru că domnul Lăzăroiu, trebuia să ştim cu toţii, că este sau nu este în măsură să judece o cauză referitoare la un conflict care îl implică pe preşedintele statului, în timp ce el însuşi, în interiorul Curţii, judecând această cauză creează premisele unui conflict. A doua observaţie este cea în legătură cu publicare acestei motivări, pentru că am constatat o grabă fără precedent şi evident că nu am cum să nu mă gândesc că există o legătură între publicarea motivării de joi, pronunţarea unei anumite sentinţe mâine şi un anumit miting de sâmbătă. S-a declanşat în mod cert o puternică criză şi controversă în societate ca urmare a deciziei CCR, de la comunicat până la această motivare, s-au dezbătut pe toate părţile posibilele consecinţe, însă cred că este mai puţin relevant să discutăm despre termen sau despre sancţiuni pentru că nu acesta este fondul discuţiei, ci independenţa magistraţilor, a procurorilor sau pierderea acestei independenţe a procurorilor", a spus Gorghiu, pentru AGERPRES.

Ea a adăugat că din motivare reiese "foarte limpede" că CCR rescrie cumva Constituţia României şi, practic, scoate preşedintele ţării şi CSM din procedura de revocare a procurorilor de rang înalt.

"Se spune textual faptul că magistraţii nu sunt independenţi, ceea ce pentru mine este un lucru extrem de grav. Nu cred că România are nevoie de un exerciţiu discreţionar al ministrului Justiţiei atunci când vine vorba de revocarea procurorilor de rang înalt, însă aceasta este decizia Curţii dată la solicitarea ministrului Justiţiei. Faptul că se scrie negru pe alb în această decizie că Ministerul Public nu are o poziţie de independenţă faţă de autoritatea executivă şi că, în acelaşi timp, preşedintele nu are decât capacitatea de a verifica legalitatea procedurii de revocare este, din punctul meu, neconform cu spiritul şi cu litera Constituţiei", a menţionat Gorghiu.

În opinia sa, în acest moment, cel care va avea un cuvânt esenţial de spus în urma acestei hotărâri este preşedintele României.